Трамп стал третьим в истории США президентом, которому объявили импичмент

РепортерUA 19 Дек 2019 - 14:08

Палата представителей США поддержала обе статьи импичмента Дональда Трампа. Об этом сообщает Медуза.

Поводом для начала процедуры стал разговор президента с Владимиром Зеленским 25 июля 2019 года. В ходе него Трамп упомянул о желании, чтобы Украина возобновила антикоррупционное расследование в отношении Хантера Байдена — сына самого популярного политика-демократа и вероятного участника президентских выборов 2020 года Джо Байдена. После этого Трампа обвинили в злоупотреблении властью, а также в препятствовании работе конгресса.

За первое обвинение проголосовали 230 членов палаты (при необходимых 216), за второе — 229.

Перед голосованием шесть часов продолжались дебаты, республиканцы хотели заседать вдвое дольше. Их предложение было отвергнуто демократическим большинством. В итоге у каждого из конгрессменов было от одной до двух с половиной минут на выступление. Конгрессмены от Республиканской партии обвинили демократов в сворачивании публичной дискуссии об импичменте. Они сравнили отказ с ходом расследования, когда для дачи показаний не вызывались «неудобные» свидетели, как, например, Хантер Байден.

Демократы считают, что Трамп добивался иностранного вмешательства в американские выборы. Настойчивая просьба о расследовании против семьи Байден, высказанная Зеленскому, была не чем иным, как попыткой повлиять на исход голосования в 2020 году, утверждают демократы. Как злоупотребление президентскими полномочиями они расценили тот факт, что Трамп, по их мнению, поставил выделение 391 миллиона долларов военной помощи Украине в зависимость от проведения следственных действий. То, что эти деньги в итоге были выделены, они объясняют попыткой задним числом снять с себя ответственность: транш был проведен уже после запуска процедуры импичмента. По мнению демократов, отказ Белого дома от участия в расследовании и запрет его сотрудникам давать показания перед комитетами палаты представителей был попыткой воспрепятствовать работе конгресса. Лидер демократов Нэнси Пелоси назвала происходящее «грустным днем», когда президент «не оставил другого выбора», кроме как проголосовать за импичмент.

В итоге члены палаты действительно проголосовали в соответствии с партийной принадлежностью. Ни один из представителей Республиканской партии не поддержал импичмент. 

По словам Трампа, он не чувствует, что ему объявили импичмент. Накануне заседания президент отправил Нэнси Пелоси шестистраничное письмо, в котором заявил, что история «сурово осудит» демократов. Утром дня импичмента он опубликовал несколько твитов с критикой процедуры, а позже улетел на предвыборное мероприятие в Мичиган. Там он заявил, что «беззаконный однопартийный импичмент — это политическое самоубийство Демократической партии», и начал активно ретвитить сообщения противников импичмента.

Теперь дело переходит в сенат, и Трамп будет отстранен, только если за это выскажутся две трети его членов. Вероятность этого очень невелика, поскольку большинство там у Республиканской партии, которая пока сохраняет единство вокруг президента. Для отстранения необходимо, чтобы «за» проголосовали 20 сенаторов-республиканцев. В ближайшее время Нэнси Пелоси должна определить, кто будет делегирован от палаты представителей на слушания в сенате в роли так называемых менеджеров, которые, по сути, будут выполнять прокурорские функции.

Тем не менее импичмент уже случился, хотя он и не ведет к автоматическому отрешению от власти. Согласно конституции США, палата представителей обладает исключительным правом импичмента, который в переводе с английского языка означает просто «недоверие». В повседневном употреблении на других языках этим словом часто называют финал процедуры отрешения, что не вполне корректно применительно к американским реалиям.

Трамп стал третьим в истории президентом США, подвергнувшимся импичменту. Впервые он был объявлен в 1868 году Эндрю Джонсону, которого обвиняли сразу по 11 пунктам, связанным с его кадровой политикой. Второй раз это случилось в 1998 году (на день позже, чем у Трампа, — 19 декабря), когда палата представителей проголосовала за два из четырех обвинений против Клинтона — в лжесвидетельстве под присягой (он отрицал сексуальную связь с практиканткой Белого дома Моникой Левински) и препятствовании правосудию. Ни Джонсон, ни Клинтон в итоге не лишились поста, поскольку за их отставку проголосовало меньше двух третей сенаторов. Президент Ричард Никсон добровольно сложил полномочия до голосования в палате представителей — его обвиняли в незаконном прослушивании предвыборного штаба Демократической партии.

Теги:
Читайте также:

Добавить комментарий

Если вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости Запорожья, Украины и мира. Репортер UA

Опрос

Поддерживаете ли вы введение в Украине рынка земли?
Loading...