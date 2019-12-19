Трамп стал третьим в истории США президентом, которому объявили импичмент

Палата представителей США поддержала обе статьи импичмента Дональда Трампа. Об этом сообщает Медуза.
Поводом для начала процедуры стал разговор президента с Владимиром Зеленским 25 июля 2019 года. В ходе него Трамп упомянул о желании, чтобы Украина возобновила антикоррупционное расследование в отношении Хантера Байдена — сына самого популярного политика-демократа и вероятного участника президентских выборов 2020 года Джо Байдена. После этого Трампа обвинили в злоупотреблении властью, а также в препятствовании работе конгресса.
За первое обвинение проголосовали 230 членов палаты (при необходимых 216), за второе — 229.
Перед голосованием шесть часов продолжались дебаты, республиканцы хотели заседать вдвое дольше. Их предложение было отвергнуто демократическим большинством. В итоге у каждого из конгрессменов было от одной до двух с половиной минут на выступление. Конгрессмены от Республиканской партии обвинили демократов в сворачивании публичной дискуссии об импичменте. Они сравнили отказ с ходом расследования, когда для дачи показаний не вызывались «неудобные» свидетели, как, например, Хантер Байден.
В итоге члены палаты действительно проголосовали в соответствии с партийной принадлежностью. Ни один из представителей Республиканской партии не поддержал импичмент.
По словам Трампа, он не чувствует, что ему объявили импичмент. Накануне заседания президент отправил Нэнси Пелоси шестистраничное письмо, в котором заявил, что история «сурово осудит» демократов. Утром дня импичмента он опубликовал несколько твитов с критикой процедуры, а позже улетел на предвыборное мероприятие в Мичиган. Там он заявил, что «беззаконный однопартийный импичмент — это политическое самоубийство Демократической партии», и начал активно ретвитить сообщения противников импичмента.
Тем не менее импичмент уже случился, хотя он и не ведет к автоматическому отрешению от власти. Согласно конституции США, палата представителей обладает исключительным правом импичмента, который в переводе с английского языка означает просто «недоверие». В повседневном употреблении на других языках этим словом часто называют финал процедуры отрешения, что не вполне корректно применительно к американским реалиям.
Трамп стал третьим в истории президентом США, подвергнувшимся импичменту. Впервые он был объявлен в 1868 году Эндрю Джонсону, которого обвиняли сразу по 11 пунктам, связанным с его кадровой политикой. Второй раз это случилось в 1998 году (на день позже, чем у Трампа, — 19 декабря), когда палата представителей проголосовала за два из четырех обвинений против Клинтона — в лжесвидетельстве под присягой (он отрицал сексуальную связь с практиканткой Белого дома Моникой Левински) и препятствовании правосудию. Ни Джонсон, ни Клинтон в итоге не лишились поста, поскольку за их отставку проголосовало меньше двух третей сенаторов. Президент Ричард Никсон добровольно сложил полномочия до голосования в палате представителей — его обвиняли в незаконном прослушивании предвыборного штаба Демократической партии.