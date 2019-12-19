Фоторепортаж: в Запорожье открыли главную областную елку, но каток пока не работает

РепортерUA 19 Дек 2019 - 20:31

Сегодня, 19 декабря, на площади Фестивальной состоялось открытие главной областной елки и новогоднего городка.

В этом году елка искусственная, ее высота составляет 25 метров, а украшением служат около тысячи голубых шаров и яркая световая гирлянда.  

На площади работает ярмарка сувениров и сладостей, парк развлечений. Уже на выходных на площади Фестивальной начнет работу открытый каток размером 41 на 24 метра. Ранее представители областной власти обещали, что каток откроют 19 декабря.

Большую развлекательную программу с участием Святого Николая подготовили артисты Запорожского академического театра юного зрителя и молодежные коллективы: театрализованное шоу в исполнении артистов ТЮЗа, выступления коллектива современного танца «Emotion» Дворца культуры «Заводской» и певца Юрия Аврамця. Запорожский областной центр молодежи представил участникам фестиваля зажигательное шоу «Новогодний джем».

В течение месяца на главной площади области запланировано много интересных развлекательных мероприятий. В новогоднюю ночь гостей фестиваля ждет поистине сказочная программа.

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Новости Запорожья, Украины и мира. Репортер UA

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