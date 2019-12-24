Как менялся бюджет Запорожья за последние четыре года. Инфографика

В Запорожье депутаты городского совета 18 декабря приняли бюджет города на 2020 год. Во время обсуждения проекта неоднократно акцентировалось внимание на том, что он будет дефицитным, а объемы будут примерно на 1,1 миллиарда гривен меньше текущего года. РепортерUA решил сравнить показатели главных финансовых документов города, который утверждали на 2017-2020 годы.
Согласно информации, предоставленной РепортерUA Департаментом финансовой и бюджетной политики Запорожского городского совета, доходы бюджета, запланированные на 2020 год даже меньше показателей, которые утверждали на 2017 год. В то же время расходы бюджета города на 2020 год запланированы на уровне 7,876 млрд. грн, в 2019 – 9,428 млрд. грн, 2018 – 9,265 млрд. грн, 2017 – 8,383 млрд. грн. Расходы бюджета развития запланированы на уровне 1,458 млрд. грн, что больше утвержденных расходов в 2017-2018 годах, но меньше 2019-го (2019 - 1 527 522,8 грн, 2020 - 1 458 129,0 грн. - Ред).
Отметим также, что в следующем году город будет направлять собственные средства на те программы, которые недофинансирует государство. В частности на выплату заработных плат учителям, которую не покрывает государственная субвенция. Есть изменения в содержании медицины, которые должны произойти начиная со 2 квартала 2020 года. В то же время финансирование 1 квартала предусмотрено в виде государственной субвенции, которой недостаточно. Город направит дополнительно 120 млн гривен на нужды отрасли в 1 квартале.
В 2020 году объем реверсной дотации запланирован на уровне 477 млн гривен, что примерно на 103 миллиона превышает показатели текущего года. В общем запланированный дефицит бюджета должен составить более 410 332,2 млн гривен.
Стоит отметить, что увеличилась сумма выплат по кредитам из городского бюджета. На 2020 год запланированы выплаты в размере 53 258,5 грн. В 2019-м данная сумма достигала чуть более 37 млн грн.
Напомним, город взял кредит в Укргазбанке для того, чтобы достроить пассажирский терминал в запорожском аэропорту. Общая сумма кредита составляет 13 млн долларов. Кредит взяли на 5 лет, под 7,5% годовых. В качестве залога город оставил банку центральный стадион - «Славутич-Арена». Погашение основной суммы долга должно быть ежемесячным.
Данные предоставлены РепортерUA Департаментом финансовой и бюджетной политики Запорожского горсовета