В Запорожье планируют выделить 1,4 млн гривен на капремонт дома, где произошел взрыв. Документы

Завтра, 4 февраля, состоится внеочередная сессия Запорожского горсовета. Депутаты планируют направить 1,4 млн грн на проведение ремонтных работ в доме на улице Франко, где произошел взрыв газа.
Как говорится в пояснительной записке к проекту решения расходы городского бюджета хотят увеличить на 42,8 млн грн до 9 млрд 984 млн грн. Дополнительно 41,4 млн грн получат сферы образования и здравоохранения.
В частности 1 млн 450 тыс. грн планируют выделить Управлению ЖКХ. Средства предназначены для капитального ремонта несущих стен в доме на улице Франко, 43.
На сферу здравоохранения - 14,7 млн грн. Деньги направят на софинансирование реконструкции диагностического отделений Городской детской больницы № 5. Также планируют согласовать перераспределение 4,2 млн грн из общего в специальный фонд. Средства потратят на покупку инфузоматов.
Как сообщал РепортерUA ранее, 28 января около четырех часов утра в жилом доме в Александровском районе Запорожья произошел взрыв бытового газа. В результате взрыва погибла 76-летняя жительница. Еще две женщины получили травмы разной степени тяжести, их доставили в медучреждения города.
Вчера, 31 января, около трех часов утра скончалась одна из пострадавших в результате взрыва в доме 28 января, которая находилась в Городской больнице экстренной и скорой медицинской помощи № 5.