Онлайн-репортаж 8-й внеочередной сессии Запорожского облсовета. Видео

Сегодня, 15 февраля, в 17:00 началась 8-я внеочередная сессия Запорожского облсовета. В зале зарегистрировались 72 депутата из 84.
17:18. Депутаты почтили память погибших военных в зоне ООС минутой молчания.
В областной совет поступило письмо об изменениях в составе фракции «Слуга народа» - в состав фракции включили депутата Ирину Пивень. Состав фракции 15 человек.
17:20. Избирают секретариат.
Предлагается утвердить повестку дня, в которую включено 87 вопросов. Голосуют за основу. За - 74. Принято.
Утверждают повестку дня в целом. За - 74. Принято. Повестка дня утверждена.
Предоставляется слово для выступлений представителям фракций и группам.
17:47. Депутаты почтили память погибших участников войны в Афганистане минутой молчания.
Поступило предложение включить некоторые вопросы в пакетное голосование. А именно: 5, 6, 11 12 13 14 15 17 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 48 49 55 57 59 60 61 63 65 66 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 80 83 84 85 86 87.
Голосуют за то, чтобы провести пакетное голосование. За - 73. Принято.
Голосуют за сам пакет. За основу - 74. Голосуют в целом. За - 73. Принято.
Рассматривается вопрос № 1 - «Об увольнении Конаревой И., генерального директора коммунального учреждения «Запорожская областная филармония» Запорожского областного совета, и назначения Конаревой И. исполняющей обязанности генерального директора коммунального учреждения «Запорожская областная филармония» Запорожского областного совета». Голосуют за основу. За - 67. Принято. В целом. За - 67. Принято.
Вопрос № 2 - «Об увольнении Шкляренко В. М., директора-художественного руководителя коммунального учреждения «Запорожский академический областной театр юного зрителя» Запорожского областного совета, и назначения Шкляренко В. М. исполняющим обязанности директора-художественного руководителя коммунального учреждения «Запорожский театр юного зрителя «Запорожского областного совета». Голосуют в целом. За - 67. Принято.
Вопрос № 3 - «Об уходе Березовского И. с должности директора коммунального учреждения «Михайловский психоневрологический интернат» Запорожского областного совета». Голосуют за основу. За - 72. Принято. В целом. За - 71. Принято.
Вопрос № 4 - «О назначении Тупилко Т. Г. директором коммунального учреждения «Центр досуга «Жемчужина Хортицы» Запорожского областного совета и заключение с ним контракта». За основу - 59. В целом. За - 58. Принято.
Вопрос № 7 - «О внесении изменений в решение областного совета от 30.08.2018 № 19 «Об утверждении Порядка проведения проверок деятельности коммунальных предприятий, учреждений и учреждений, относящихся к общей собственности территориальных общин сел, поселков, городов Запорожской области» (с изменениями)». Голосуют за основу. За - 66. Принято. В целом. За - 66. Принято.
Вопрос № 8 - «О дополнительных мерах по повышению эффективности управления объектами общей собственности территориальных общин сел, поселков, городов Запорожской области». За основу. За - 64. Голосуют в целом. За - 64. Принято.
Вопрос № 9 - «О прекращении государственного учебного заведения «Мелитопольское высшее профессиональное училище» путем преобразования в коммунальное заведение «Мелитопольское политехническое высшее профессиональное училище» Запорожского областного совета». Голосуют за основу. За - 72. Принято. В целом. За - 68. Принято.
Вопрос № 10 - «О прекращении коммунального предприятия «Отель «Украина» Запорожского областного совета путем присоединения к коммунальному предприятию «Универс» Запорожского областного совета». Голосуют за основу. За - 64. Принято. В целом. За - 67. Принято.
Вопрос № 16 - «О перечне объектов недвижимого имущества, являющегося общей собственностью территориальных общин сел, поселков, городов Запорожской области, в отношении которых принято решение о передаче в аренду на аукционе». Голосуют в целом. За - 72. Принято.
Вопрос № 19 - «О передаче в постоянное пользование коммунальному учреждению «Центр досуга «Жемчужина Хортицы» Запорожского областного совета земельного участка по адресу: Запорожская область, г. Запорожье, ул. Дом отдыха, 4». В целом - 59. Принято.
Вопрос № 30 - «Об обращении депутатов Запорожского областного совета к жителям области по поводу общественной консолидации перед лицом внешней угрозы». Голосуют за основу. За - 63. Принято. Голосуют в целом. За - 44. Принято.
18:26. Вопрос 46 - «О внесении изменений в областную целевой Программу защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера на 2018-2022 годы, утвержденной решением областного совета от 01.03.2018 № 62 (с изменениями)». Голосуют. За - 70. Принято.
Вопрос № 47 - «О внесении изменений в областную целевой Программу наращивания регионального материального резерва для предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 2021-2025 годы, утвержденной решением областного совета от 18.03.2021 № 147 (с изменениями)». Голосуют в целом. За - 72. Принято.
Вопрос № 50 - «О внесении изменений и дополнений в Перечень мер, направленных на охрану и рациональное использование природных ресурсов, финансируемых за счет фондов охраны окружающей природной среды местных бюджетов в 2022 году, утвержденного решением областного совета от 16.12.2021 № 41». Голосуют в целом. За - 68. Принято.
Вопрос № 51 - «О внесении изменений и дополнений в региональную программу строительства, реконструкции, модернизации объектов инфраструктуры, социально-культурного и экологического назначения по Запорожской области на период до 2024 года, утвержденной решением областного совета от 18.03.2021 № 141, с изменениями и дополнениями». Голосуют в целом. За - 72. Принято.
18:33. Вопрос № 52 - «О внесении изменений в областную программу «Питьевая вода Запорожской области» на 2021–2025 годы, утвержденную решением областного совета от 18.03.2021 № 143 (с изменениями)». Голосуют в целом. За - 73. Принято.
Вопрос № 53 - «О внесении изменений в областную Программу развития автомобильных дорог Запорожской области на 2020-2022 годы, утвержденную решением областного совета от 12.12.2019 № 136, с изменениями и дополнениями». В целом - 72. Принято.
Вопрос № 54 - «О внесении изменений и дополнений в Целевую программу социальной поддержки населения Запорожской области "Навстречу людям" на 2020-2024 годы, утвержденной решением областного совета от 12.12.2019 № 135, с изменениями и дополнениями». Голосуют в целом. За - 64. Принято.
Вопрос № 56 - «О внесении изменений в решение областного совета от 30.11.2017 №54 «О Программе развития образования Запорожской области на 2018-2022 годы» (с изменениями и дополнениями)». За основу - 69. Принято. В целом - 66. Принято.
Вопрос № 58 - «О внесении изменений и дополнений в Программу развития здравоохранения в Запорожской области на 2018-2022 годы. Голосуют в целом. За - 66. Принято.
Вопрос № 62 «О внесении изменений и дополнений в Программу поддержки развития информационного пространства Запорожской области на 2021-2025 годы. Голосуют за основу - 70. Принято. В целом - 68. Принято.
Вопрос № 64 - «О внесении изменений в Целевую программу развития физической культуры и спорта в Запорожской области на 2022-2026 годы. Голосуют за проект решения в целом. За - 70. Принято.
Вопрос № 67 - «О Программе развития архивного дела в Запорожской области на 2022 – 2024 годы». Голосуют за основу. За - 69. Принято. Голосуют в целом. За - 66. Принято.
Вопрос № 79 - «О внесении изменений в Программу содействия выполнению депутатских полномочий депутатами Запорожского областного совета на 2021–2025 годы». Голосуют за основу. За - 71. Принято. Голосуют в целом. За - 66. Принято.
18:48. Объявляется перерыв на 10 минут.
19:08. Депутаты вернулись. Регистрация. В зале - 56 депутатов из 84.
Рассматривают вопрос № 81 - «О внесении изменений и дополнений в решение областного совета от 16.12.2021 № 45 «Об областном бюджете на 2022 год». Докладывает директор Департамента финансов ЗОГА Сергей Медвидь. По его словам, предлагается распределить остатки в сумме 581,3 млн гривен, из них 403,6 - общий фонд, остальное - целевые субвенции, которые не были использованы с прошлого года. В частности, на реализацию проектов строительства - 21,5 млн, Программа развития туризма - 650 тыс. грн, на региональные программы - 164,4 млн грн. Так, на программу здравоохранения -17,9 млн грн, программу развития физической культуры и спорта - 11,3 млн грн, программа развития культуры - 7 млн грн, в том числе Национальный заповедник Хортица - 5 млн грн, программа Навстречу людям - 2 млн грн, поддержка правоохранительных органов и ВСУ - 51 млн грн. Из них 20 млн гривен - военные части правоохранителей, 30,5 млн грн - на тероборону. Также выделяется 5,9 млн грн - на гражданскую защиту населения.
Голосуют за основу. За - 73. Принято.
19:18. От ОГА поступило предложение № 1. Голосуют за предложение. За - 73. Принято.
Голосуют в целом. За - 73. Принято.
19:26. Вопрос № «О нарушении ходатайства о награждении Почетной грамотой Верховной Рады Украины Ярмака С. А.». В целом. За - 48. Принято.
Сессия завершена.