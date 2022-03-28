В Раду внесли законопроект о запрете пророссийских партий

РепортерUA 28 Мар 2022 - 17:18

В Украине народные депутаты зарегистрировали законопроект, который будет определять процедуру и последствия запрета пророссийских партий. Об этом в Telegram заявила представитель ВР в Конституционном суде Ольга Совгиря.

Она сообщила, что в условиях военного положения дела о запрете политической партии как суда первой инстанции подсудны апелляционному административному суду в апелляционном округе, включающем город Львов.

«Судом апелляционной инстанции по делу о запрете партии, является Верховный Суд в составе коллегии Кассационного административного суда не менее чем из пяти судей. Судебное решение Верховного Суда по таким делам является окончательным и кассационному обжалованию не подлежит», - написала Ольга Совгиря.

Также законопроект предусматривает, что административное дело о запрете партии решается судом первой инстанции в течение месяца после открытия производства по делу. К тому же суд апелляционной инстанции рассматривает дело в течение месяца после открытия апелляционного производства.

Кроме того, в случае запрета судом партии имущество, средства и другие активы партии и ее структурных образований переходят в собственность государства.

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