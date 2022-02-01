В Киеве возле Рады продолжается акция предпринимателей SaveФОП. Фото

РепортерUA, фото Телеграм-канал KlymenkoTime 01 Фев 2022 - 11:03

Сегодня, 1 февраля, в Киеве возле Верховной Рады продолжается акция предпринимателей SaveФОП. Об этом сообщают киевские Телеграм-каналы.

Периметр правительственного квартала фактически полностью оцеплен полицией. Мариинский парк огражден цепью правоохранителей.

Ожидается, что сегодня президент Владимир Зеленский выступит в Верховной Раде.

Ранее сообщалось, что в Киеве 25 января участники движения прорвали забор возле здания Верховной Рады.

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