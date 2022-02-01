В Киеве возле Рады продолжается акция предпринимателей SaveФОП. Фото

Сегодня, 1 февраля, в Киеве возле Верховной Рады продолжается акция предпринимателей SaveФОП. Об этом сообщают киевские Телеграм-каналы.
Периметр правительственного квартала фактически полностью оцеплен полицией. Мариинский парк огражден цепью правоохранителей.
Ожидается, что сегодня президент Владимир Зеленский выступит в Верховной Раде.
Ранее сообщалось, что в Киеве 25 января участники движения прорвали забор возле здания Верховной Рады.
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