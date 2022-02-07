«Нет фискализации!»: в Запорожье предприниматели устроили акцию протеста у здания ОГА. Фото

Сегодня, 7 февраля, у здания Запорожской облгосадминистрации прошел митинг предпринимателей с требованием принятия законопроекта № 5866-1, который предусматривает отсрочку введения обязательного использования малым бизнесом регистраторов расчетных операций (РРО). На акции протеста собралось более сотни представителей малого и среднего бизнеса.
Напомним, с 1 января 2022 года физические лица-предприниматели (ФЛП) 2-4 групп обязаны использовать регистратор расчетных операций (РРО). Нарушители будут платить штрафы от 100% до 150% от суммы сделки.
Представители бизнеса выступают против фискализации и заявили о необходимости сохранения упрощенной системы налогообложения - специального налогового режима, который был введен для того, чтобы снизить налоговую нагрузку на предпринимателей. По их словам, эта система проще и легче в плане ведения бухгалтерского учета.
Также представителей рынков беспокоят высокие тарифы на электроэнергию, которые они вынуждены платить согласно договорам, заключенным КП «Запорожрынок». Стоимость электроэнергии составляет 7,75 гривен (8,10 с НДС) за киловатт. Предприниматели отметили, что изучали ситуацию по городу у предпринимателей, у которых есть магазины, кафе, рестораны. Все они платят за электроэнергию гораздо меньше. По информации представителей рынков, столь высокого тарифа в Запорожье у бизнеса нет больше нигде.
Запорожцы вышли с плакатами: «ФОП основа нації, НІ фіскалізації», «РРО – це знищення малого підприємництва», «Підвищення тарифів – вбивство економіки» и т.д. Также под стены ЗОГА принесли несколько касовых аппаратов.
По словам одного из организаторов, предпринимателя Владимира Коляки, аналогичные митинги проходят во многих городах и регионах. Если со стороны власти не будет поддержки, если не будет принят законопроект №5866 - 1, то большинство из них будут вынуждены закрыться.
– Всему есть предел. Предприниматели просто за голову хватаются, оплачивают новые налоги, счета за электричество, все расходы аренды. Они понимают, что работают в минус. Поэтому во многих городах нашей страны, областях, организации предпринимателей устраивают акции протеста, чтобы сегодня сказать губернаторам, чтобы они обратились к президенту для наведения порядка с этими тарифами. У нас самая дорогая электроэнергия при том, что мы живем в Запорожской области. В ноябре был тариф 3,80, а сейчас 7,80 гривен за киловатт. Также мы выступаем против фискализации. Потому что все ложится на плечи бизнеса. Мы видим, что все больше предпринимателей закрываются и уезжают за границу. Мы просто загнаны в угол. Сейчас не ведется речь о каком-то расширении бизнеса, люди хотят хотя бы сохранить то, что у них есть. А это все же доход в местные бюджеты, - подчеркнул Владимир Коляка.
Людмила Разумкова - предприниматель с 20-летним стажем. Приехала сегодня на митинг из Мелитополя.
- Мы также не согласны с повышением тарифов и прямым уничтожением ФОПов. Мы хотим, чтобы нам дали возможность жить и работать в этой стране, чтобы мы не уезжали на заработки. Мы создаем рабочие места и очень поддерживаем все эти протестные движения. Эта фискализация просто доконает нас всех, мы просто не сможем выжить в нынешних условиях, учитывая еще и «драконовские» коммунальные тарифы.
По словам главы городского Союза предпринимателей «Ника» Лидии Кривенко, предприниматели требуют от власти принять законопроект, который отменяет закон о фискализации и возвращает упрощенную ситстему.
– Сегодня у нас не один вопрос. Самый наболевший – это кассовые аппараты. Но Даниил Гетманцев (председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики - Ред.) рассказывает почему-то, что в кассовых аппаратах ничего страшного нет. Эта борьба началась с 2019 года. Мы три месяца сидели под Администрацией Президента, установили там палатку. Приходили министры, спрашивали. Мы рассказывали о том, что это будет огромная нагрузка на предпринимателей. Самое страшное – что эта нагрузка влечет за собой большие штрафные санкции. Мы это уже прочувствовали на себе семь лет назад. Буквально через год несколько кассовых аппаратов сняли с реестров. И нам пришлось их просто выбросить. Сейчас классические РРО стоят от 4 до 20 тысяч гривен, а их обслуживание ежемесячно - 350-500 грн. Но более того, мы столкнулись с проблемой, что их сейчас негде и купить нельзя. Кроме кассовых аппаратов, налоговой нагрузки, штрафных санкций, еще могут наложить арест на имущество. В Верховной Раде есть несколько законопроектов. Уже до того дошло, что мы для народных депутатов пишем свои законопроекты. Но, ничего не рассматривается.
-
«Каждому депутату – по кассовому аппарату»: запорожские предприниматели митинговали под Офисом президента. Фото. Видео
-
Запорожские предприниматели устроили автопробег, протестуя против налоговых законопроектов. Фото. Видео
-
Запорожские предприниматели вышли на Всеукраинскую акцию протеста: что требуют. Фото. Видео
Предприниматели планируют продолжить акции протеста с 15 февраля в Киеве до полного удовлетворения требований.
Сегодня участники митинга приняли резолюцию акции протеста «Против сплошной фискализации и притеснения предпринимателей Запорожья». В резолюции озвучены ряд требований: От ВР митингующие требуют принятия законопроекта №5866-1, принять меры по стимулированию производства собственного газа и электроэнергии. От Запорожской городской власти: принять меры по прекращению предоставления вреда имуществу, которое находится в пользовании КП «Запорожрынок», уволить директора КП «Запорожрынок» Олега Коломойца, провести служебное расследование. Ее должны будут направить представителям центральной власти.
Отметим, что такие акции протеста прокатились по всей Украине, митинги проходят и у здания Верховной Рады Украины в Киеве.
Подписывайтесь на аккаунты РепортерUA в социальных сетях: Instagram, Facebook, Telegram, Youtube.