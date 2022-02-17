В центре Киева снова протестуют представители движения SaveФОП. Фото

РепортерUA, фото РБК 17 Фев 2022 - 10:26

В центре Киева снова протестуют представители движения SaveФОП. Перекрыто движение транспорта на улице Крещатик.

Как сообщает корреспондент РБК-Украина, протестующих оттеснили от дороги.

Сейчас участники акции находятся на Крещатике. Как ранее анонсировали организаторы акции, митинг будет и под зданием Верховной рады Украины.

 

Отметим, движение SaveФОП уже два года протестует против введения кассовых аппаратов (РРО, ПРРО) для физических лиц-предпринимателей второй-четвертой группы упрощенной системы налогообложения.

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