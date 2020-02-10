Запорожские предприниматели вышли на Всеукраинскую акцию протеста: что требуют. Фото. Видео

Сегодня, 10 февраля, предприниматели из Запорожья и области вышли на Всеукраинскую акцию протеста в защиту малого и среднего бизнеса. Подобные акции одновременно проходят в 20 городах Украины. На площади перед зданием Запорожской областной администрации собралось более 300 человек.
Участники акции требуют отменить законы 128 и 129, которые обязывают предпринимателей использовать кассовые аппараты и вводят штрафы для тех, кто этого не будет делать. Данные законы вступят в силу в 2020 году. До 1 октября предусмотрен льготный период: тех, кто будет нарушать закон и не пользоваться кассовыми аппаратами, будут штрафовать. Штрафы сначала составят 10% от стоимости товара или услуги, за повторное нарушение закона – 50%. По завершению льготного периода сначала будут штрафовать на всю сумму товара, а в следующий раз – на 150% от стоимости товара или услуги.
«Сегодня во многих городах Украины проходят акции протеста. Участие подтвердили более 20 городов. Внедряя для малого бизнеса РРО и общую фиксализацию, и, увеличив размер штрафных санкций, власть пытается наложить на предпринимателей тяжелый груз бюджетных и коррупционных платежей. На предпринимателей натравливают контролеров – от инспекции по вопросам труда и госпродслужбы, которые хотят разорвать на куски легальный бизнес. При этом процветает стихийная торговля, уровень тенизации экономики Украины. Также нарушена кодификация трудового законодательства. Вместо совокупности законов о труде, сведенных в кодекс, они хотят в поспешно принять закон о труде, согласно которого устанавливается всевластие работодателей и безправие наемных работников. Поэтому мы не можем молчать и сидеть без действий. Мы требуем, чтобы нас услышали!» – подчеркнула глава городского Союза предпринимателей «Ника» Лидия Кривенко.
По утверждениям авторов этих законов, введение кассовых аппаратов должно вывести экономику из тени. В комментарии РепортерUA предприниматели подчеркнули, что такие действия их уничтожат, они будут вынуждены закрыть свой бизнес и уехать, как многие украинцы, за границу. Кроме штрафов, представителей бизнеса пугает не столько обязанность приобрести кассовый аппарат, как расходы на его обслуживание.
«Сам кассовый аппарат стоит 3 тыс. грн. Но придется нанимать работников, в частности бухгалтеров, и выплачивать им зарплату. А это для малых предпринимателей непосильные нагрузки», – отмечают участники акции.
Участники принесли на митинг ведро с лимонами, которые в ходе акции выжали.
«Нас выжимают, как эти лимоны. Выжимают все, что у нас есть, в свои карманы», – заявил заместитель председателя городского Союза предпринимателей «Ника» Владимир Коляка.
Представители малого бизнеса составили перечень требований для центральной власти. В частности, они будут требовать от Верховной Рады Украины: принять меры относительно прекращения действия норм законов 128-IX 129-IX; направить законопроект «О труде» на доработку; не голосовать за законопроекты, которые предусматривают частичное или полное, постоянное или временное освобождение от налогов предприятий, к которым отнесены иностранные инвестиции; ограничить размер премии чиновникам величиной, которая не превышает 10% от должностного оклада; не допустить распродажу земли, которая является экономической составляющей независимости Украины.
В ближайшее время запорожцы намерены снова ехать в Киев и устраивать акции под стенами Офиса президента и Верховной Рады. Бастовать будут до тех пор, пока власть их не услышит и не выполнит требования.