«Мы за честные налоги»: в Запорожье прошел автопробег предпринимателей. Фото. Видео

Сегодня, 14 февраля, возле здания запорожской областной государственной администрации состоялся автопробег предпринимателей. Они требуют принятия законопроекта № 5866-1. Он предусматривает отсрочку внедрения кассовых аппаратов для малого бизнеса.
Как сообщает корреспондент РепортерUA, в акции было задействовано более 30 автомобилей. Так, автопробег стартовал от парковки возле ЗОГА. После участники проехали по проспекту Соборному до автовокзала и в обратном направлении к площади Запорожской. Колонну с двух сторон сопровождали патрульные полицейские.
На автомобили вывесили плакаты с лозунгами: «Мы за честные налоги», «Я маю конституційне право на працю», «Дайте мені можливість залишатися чесним платником податків».
Частный предприниматель Наталия занимается ремонтом и пошивом одежды. Живет в Запорожье и вынуждена отстаивать свои права на акциях протеста. Она кормит свою семью и не может позволить себе дополнительного работника, который будет отвечать за кассовый аппарат.
– Это просто убивает бизнес или загоняет в тень. Внедрение кассовых аппаратов не даст того результата, о котором они (депутаты - Ред.) говорят, потому что крупные сети дальше будут дробиться на мелкие и будут продолжать свою деятельность, а мелкий бизнес просто убьют. Малый бизнес кормит свои семьи, дает возможность еще иметь одного или двух наемных работников. Для того чтобы развивать деятельность с кассовыми аппаратами нужен еще отдельный человек. Этого позволить себе мы не можем. В основном все, кто работает, кормят себя, свои семьи, своих близких. Я считаю, что это неправильное решение, а этот проект – ошибкой.
Напомним, что с 1 января 2022 года ФЛП (физические лица-предприниматели) 2-4 групп обязаны пользоваться РРО (регистраторами расчетных операций). В случае нарушения, они должны будут оплачивать штрафы от 100% до 150% от суммы сделки. Сейчас классические РРО стоят от 4 до 20 тысяч гривен, а их обслуживание ежемесячно – 350-500 грн.
Ранее РепортерUA писал о том, что 7 февраля у здания ЗОГА проходил митинг в поддержку ФЛП. На нем была принята резолюция «Против сплошной фискализации и притеснения предпринимателей Запорожья». Также организаторы подчеркнули, что их волнует поднятия тарифов на газ и электроэнергию.
Стоит отметить, что подобные акции проводятся по всей Украине, в том числе в Киеве под Верховной Радой.
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