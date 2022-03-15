В Украине продлили военное положение еще на 30 дней

РепортерUA 15 Мар 2022 - 16:31

Верховная рада Украины поддержала закон о продлении военного положения. Срок нынешнего должен был закончиться 26 марта, но его продлили еще на 30 суток.

Срок действия военного положения истекал в 05:30 26 марта 2022 года. Накануне президент Владимир Зеленский обратился к Раде с просьбой утвердить его указ о продлении данного режима еще на 30 дней.

Согласно закону о военном положении, на территории Украины может вводиться обязательная трудовая повинность, отчуждение личного имущества, ограничение на передвижение, комендантский час, запрет на торговлю оружием и алкоголем, запрет на массовые мероприятия и забастовки, ограничение работы средств связи и интернета, а также запрет военнообязанным менять место жительства.

Подписывайтесь на аккаунты РепортерUA в социальных сетях: InstagramFacebookTelegramYoutube.

Теги:
Читайте также:

Добавить комментарий

Если вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости Запорожья, Украины и мира. Репортер UA
﻿

Опрос

Вы сделали прививку от коронавируса?
Loading...