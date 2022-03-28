Переговоры Украины и России состоятся в Стамбуле (Турция). Встреча делегаций состоится в очном формате после нескольких раундов онлайн-переговоров. Ранее представители двух стран также провели серию встреч на территории Беларуси.
Переговоры начнутся завтра
Представитель от Украины Давид Арахамия сообщил дату встречи делегаций. Так, украино-российские переговоры могут начаться 29 марта с 10 утра. Как он пояснил, начало переговоров сместилось во времени из-за логистических проблем.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что саммита президета РФ Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским после встречи делегаций в Стамбуле не будет.
Ранее о встрече Зеленского и Путина высказался и глава российского МИД Сергей Лавров. По его словам, встреча сейчас была бы контрпродуктивной. Лидеры могут встретиться, по его словам, "как только будет ясность в решении ключевых вопросов по Донбассу, демилитаризации и денацификации Украины".
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