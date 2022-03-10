Дмитрий Кулеба на переговорах с Лавровым призвал к разблокированию гуманитарных коридоров

РепортерUA 10 Мар 2022 - 14:25

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на переговорах с Сергеем Лавровым призвал к разблокированию гуманитарных коридоров для эвакуации гражданских людей из Мариуполя и поставкам в окруженный город гуманитарной помощи. Он также потребовал установления 24-часового перемирия для решения наиболее критических гуманитарных проблем.

Как сообщили в пресс-службе КМУ, Дмитрий Кулеба подчеркнул, что министр Лавров не был уполномочен предоставлять гарантии по обоим вопросам, но должен передать запрос украинской стороны военному командованию и коллегам в российской власти.

«Я услышал сегодня от российской стороны, что они связывают прекращение огня с выполнением требований Путина в адрес Украины. Украина не сдалась и не сдастся. Мы готовы к дипломатическим решениям, но пока их нет, будем самоотверженно защищать нашу землю от российской агрессии» , - подчеркнул Министр иностранных дел Украины.

Подписывайтесь на аккаунты РепортерUA в социальных сетях: InstagramFacebookTelegramYoutube.

Теги:
Читайте также:

Добавить комментарий

Если вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости Запорожья, Украины и мира. Репортер UA
﻿

Опрос

Вы сделали прививку от коронавируса?
Да, сделал(а) по собственному желанию
47%
Нет, но планирую
6%
Сделал(а), чтобы не уволили с работы/передвигаться транспортом
9%
Не планирую делать прививку
31%
Пока не решил(а)
7%
Всего голосов: 658
Loading...