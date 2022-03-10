Дмитрий Кулеба на переговорах с Лавровым призвал к разблокированию гуманитарных коридоров

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на переговорах с Сергеем Лавровым призвал к разблокированию гуманитарных коридоров для эвакуации гражданских людей из Мариуполя и поставкам в окруженный город гуманитарной помощи. Он также потребовал установления 24-часового перемирия для решения наиболее критических гуманитарных проблем.
Как сообщили в пресс-службе КМУ, Дмитрий Кулеба подчеркнул, что министр Лавров не был уполномочен предоставлять гарантии по обоим вопросам, но должен передать запрос украинской стороны военному командованию и коллегам в российской власти.
«Я услышал сегодня от российской стороны, что они связывают прекращение огня с выполнением требований Путина в адрес Украины. Украина не сдалась и не сдастся. Мы готовы к дипломатическим решениям, но пока их нет, будем самоотверженно защищать нашу землю от российской агрессии» , - подчеркнул Министр иностранных дел Украины.
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