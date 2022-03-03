Кулеба обратился к мировому сообществу: Закройте небо немедленно

РепортерUA 03 Мар 2022 - 11:15

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обратился к международному сообществу помочь Украине защитить себя от российской агрессии. В частности, министр призвал срочно закрыть небо над Украиной.

Об этом он написал в Twitter.

"Это настоящая народная война за Украину. У Путина нет шансов победить в ней. На этом фото мирные жители блокируют российских оккупантов в Энергодаре вчера. Это одно из сотен подобных фото и видео. Нам нужны партнеры, чтобы помочь Украине защитить себя. Особенно в воздухе. Срочно закройте небо", - написал он.

Жители Энергодара не пускают вражескую технику

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