МИД: Российские войска совершают удары по мирным украинским городам

Президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о начале новой волны агрессии против Украины. Цель российской наступательной военной операции – уничтожение Украинского государства, захват силой украинской территории и установление оккупационного контроля.
Российские войска совершают удары по мирным украинским городам по разным направлениям, в том числе со стороны временно оккупированных Донбасса и Крыма, а также северо-восточного региона.
Это акт войны, нападение на суверенитет и территориальную цельность Украины, грубое нарушение Устава ООН и основополагающих норм и принципов международного права.
Украина активировала свое право на самозащиту в соответствии с международным правом. Боевой дух украинских военных высок, наши защитники готовы дать решительный отпор государству-агрессору и будут всеми силами защищать украинскую землю.
Украина призывает международное сообщество немедленно действовать. Остановить агрессию Владимира Путина против Украины могут только объединенные и решительные шаги.
«Наши партнеры должны немедленно активировать пакет новых санкций. Мы также призываем дружеские столицы продолжать укреплять обороноспособность нашего государства, предоставляя оружие и военное оборудование. От нашего общего ответа зависит не только безопасность украинских граждан, но и безопасность граждан всей Европы и будущее мирового порядка», – говорится в сообщении.
Подписывайтесь на аккаунты РепортерUA в социальных сетях: Instagram, Facebook, Telegram, Youtube, Twitter.