Войска агрессора готовятся продолжить наступление в направлении Мелитополя, Запорожья и Бердянска. Видео

РепортерUA 01 Мар 2022 - 11:18

Ситуацию в Запорожском направлении по состоянию на 6 утра 1 марта оценивают как напряженную, враг продолжает нести потери. А подразделения, подчиненные Командованию группировки войск "Юг" ВСУ, продолжают отражать наступление войск агрессора.

Как сообщают в Запорожской областной военной администрации, вражеские войска перегруппировываются и готовятся продолжить наступление в направлении городов Мелитополь Запорожье и Бердянск, Мариуполь. Вчера оккупант использовал для воздушной разведки беспилотники типа "Летучая мышь" и "Орлан", применяемый для корректировки огня артиллерии, уточнения результатов атаки, оценки степени маскировки и оборудования позиций войск ВСУ.

В течение двух суток войска агрессора применяют штурмовую авиацию для нанесения ракетных ударов по аэропорту Запорожья, обстрела порта Бердянска и окраины Васильевки 28 февраля. Украинские войска сдерживают нашествие агрессора, а в некоторых направлениях эффективно контратакуют. В Энергодаре ночь прошла спокойно.
 
Около 9 часов в большинстве городов области объявлена ​​воздушная тревога. Как сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов сработала Общегосударственная система тревоги, существует угроза в воздухе на Юге Украины.

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