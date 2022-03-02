Украинская делегация едет на переговоры с Россией

РепортерUA 02 Мар 2022 - 19:54

Украинская делегация едет на переговоры с Россией в Беловежскую пущу. Об этом журналистам сообщили в Офисе Президента Украины, переде Укринформ.

Других деталей пока нет.

Как сообщалось, ранее внештатный советник руководителя Офиса Президента Украины Алексей Арестович в комментарии Укринформу заявил, что в настоящее время продолжаются консультации относительно даты и места второго раунда переговоров между украинской и российской делегациями.

Украинская делегация 28 февраля встретилась с российской на украинско-белорусской границе в районе реки Припять. Ключевым вопросом переговоров было немедленное прекращение огня и отвод войск с территории Украины.

Напомним, 24 февраля по указанию президента страны-агрессора Владимира Путина Россия начала войну с Украиной. Российские войска седьмой день подряд обстреливают и уничтожают ключевые объекты инфраструктуры, ракеты попадают в жилые дома. В Украине ввели военное положение и объявили всеобщую моилизацию.

Подписывайтесь на аккаунты РепортерUA в социальных сетях: InstagramFacebookTelegramYoutube.

Теги:
Читайте также:

Добавить комментарий

Если вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости Запорожья, Украины и мира. Репортер UA
﻿

Опрос

Вы сделали прививку от коронавируса?
Loading...