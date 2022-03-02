Украинская делегация едет на переговоры с Россией в Беловежскую пущу. Об этом журналистам сообщили в Офисе Президента Украины, переде Укринформ.
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Как сообщалось, ранее внештатный советник руководителя Офиса Президента Украины Алексей Арестович в комментарии Укринформу заявил, что в настоящее время продолжаются консультации относительно даты и места второго раунда переговоров между украинской и российской делегациями.
Украинская делегация 28 февраля встретилась с российской на украинско-белорусской границе в районе реки Припять. Ключевым вопросом переговоров было немедленное прекращение огня и отвод войск с территории Украины.
Напомним, 24 февраля по указанию президента страны-агрессора Владимира Путина Россия начала войну с Украиной. Российские войска седьмой день подряд обстреливают и уничтожают ключевые объекты инфраструктуры, ракеты попадают в жилые дома. В Украине ввели военное положение и объявили всеобщую моилизацию.
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