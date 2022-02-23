Рада ввела в Украине чрезвычайное положение

Сегодня, 23 февраля, Верховная Рада Украины, на внеочередном пленарном заседании, приняла решение о введении чрезвычайного положения во всех регионах Украины, кроме Донецкой и Луганской области. За данное решение проголосовали 335 народных депутатов из 339.
Согласно Указа президента Украины Владимира Зеленского, чрезвычайное положение вводится с 00:00 24 февраля 2022 года сроком на 30 дней.
В частности, на территориях устанавливаются такие мероприятия:
-
установление особенного режима въезда и выезда (при необходимости)
-
ограничение движения транспортных средств и их осмотр (при необходмости)
-
усиление охраны общественного порядка и объектов, которые обеспечивают жизнедеятельность населения и народного хозяйства
-
запрет проведения массовых мероприятий, кроме мероприятий, запрет на проведение которых устанавливается судом (при необходимости)
-
запрет страйков
-
временная или безвозвратная эвакуация людей с мест, опасных для проживания с обязательным предоставлением им стационарных или временных жилых помещений
-
установление комендантского часа (запрет находиться на улицах и в других общественных местах без специально выданых пропусков и удостоверений личности в установленное время, при необходимости)
-
проверка документов у граждан, а в необходимых случаях проведение личного осмотра, осмотра вещей, транспортных средств, багажа и грузов
-
запрет военнообязанным, призывникам, военнослужащим и резервистам менять место проживания без ведома соответствующего территориального центра комплектования и социальной поддержки, Центрального управления и/или регионального органа СБУ,
-
запрет изготовления и распространения информационных материалов, которые могут дестабилизировать обстановку
-
запрет работы аматорских радиопередающих средств и радиопередающих устройств личного пользования.
Отмечается, что осуществление мероприятий по внедрению и обеспечения действия чрезвычайного положения, предусмотренных этим Указом, полагается на органы исполнительной власти, органы местного самоуправления и соответствующие военные командования в соответствии с Законом Украины «О правовом режиме чрезвычайного положения».
Подписывайтесь на аккаунты РепортерUA в социальных сетях: Instagram, Facebook, Telegram, Youtube, Twitter.