Рада ввела в Украине чрезвычайное положение

РепортерUA 23 Фев 2022 - 21:51

Сегодня, 23 февраля, Верховная Рада Украины, на внеочередном пленарном заседании, приняла решение о введении чрезвычайного положения во всех регионах Украины, кроме Донецкой и Луганской области. За данное решение проголосовали 335 народных депутатов из 339.

Согласно Указа президента Украины Владимира Зеленского, чрезвычайное положение вводится с 00:00 24 февраля 2022 года сроком на 30 дней. 

В частности, на территориях устанавливаются такие мероприятия:

  • установление особенного режима въезда и выезда (при необходимости)

  • ограничение движения транспортных средств и их осмотр (при необходмости)

  • усиление охраны общественного порядка и объектов, которые обеспечивают жизнедеятельность населения и народного хозяйства

  • запрет проведения массовых мероприятий, кроме мероприятий, запрет на проведение которых устанавливается судом (при необходимости)

  • запрет страйков

  • временная или безвозвратная эвакуация людей с мест, опасных для проживания с обязательным предоставлением им стационарных или временных жилых помещений

  • установление комендантского часа (запрет находиться на улицах и в других общественных местах без специально выданых пропусков и удостоверений личности в установленное время, при необходимости)

  • проверка документов у граждан, а в необходимых случаях проведение личного осмотра, осмотра вещей, транспортных средств, багажа и грузов

  • запрет военнообязанным, призывникам, военнослужащим и резервистам менять место проживания без ведома соответствующего территориального центра комплектования и социальной поддержки, Центрального управления и/или регионального органа СБУ,

  • запрет изготовления и распространения информационных материалов, которые могут дестабилизировать обстановку

  • запрет работы аматорских радиопередающих средств и радиопередающих устройств личного пользования.

Отмечается, что осуществление мероприятий по внедрению и обеспечения действия чрезвычайного положения, предусмотренных этим Указом, полагается на органы исполнительной власти, органы местного самоуправления и соответствующие военные командования в соответствии с Законом Украины «О правовом режиме чрезвычайного положения».

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