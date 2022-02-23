Онлайн-репортаж 13-й сессии Запорожского горсовета. Видео

Сегодня, 23 февраля, началась 13-я очередная сессия Запорожского горсовета. В основной повестке дня - 52 проекта решения, а также 45 дополнительных.
В частности, планируется внести изменения в Городскую программу социальной защиты населения. Депутаты хотят увеличить поддержку ветеранов из бюджета города. Планируется выделить на это дополнительно более одного миллиона гривен.
На сессии городского совета также планируется утвердить программу «Теплое жилье» на 2022 год. Программа предусматривает компенсацию части расходов на оплату отопления жильцам малоэтажных домов, ранее не оборудованных счетчиками тепла. Это касается запорожцев, которые получают жилищную субсидию и пользуются льготами на оплату услуг ЖКХ. В результате помощь смогут получить около 150 семей. На это в бюджете города будет предусмотрено более двух миллионов гривен.
Планируется утвердить концепцию «Цифровая стратегия Запорожья-2030». В дальнейшем Цифровая стратегия должна стать основой для внедрения в Запорожье концепции Smart City, то есть «Умного города».
15:22. Регистрация. В зале - 54 депутата из 64.
Звучит гимн.
Объявлена минута молчания по погибшим бойцам в зоне ООС.
15:32. Поступило предожение принять повестку дня за основу. За - 56. Принято.
От депутатской фракции ЕС поступило предложение исключить из основной повестки дня вопрос № 18 - О внесении изменений в Программу борьбы с карантинными растениями города Запорожья на 2016-2025 годы, утвержденной решением городского совета. Голосуют. За - 56. Принято. Вопрос исключен.
На согласительном совете был предложено включить дополнительные вопросы. Секретарь горсовета Анатолий Куртев зачитывает каждый вопрос.
16:02. Два проекта решения сняли с повестки дня - О создании временной контрольной комиссии по проверке финансово-хозяйственной деятельности Запорожского коммунального ремонтно-строительного предприятия Запорожского городского совета «Зеленстрой». О создании временной контрольной комиссии по проверке финансово-хозяйственной деятельности Запорожского коммунального предприятия Запорожского городского совета «Титан».
16:26. Предлагается утвердить повестку дня в целом. За - 58. Принято.
Создают рабочие органы сессии.
16:30. Предоставляется не менее 30 минут для выступлений депутатов. Записалось 18 депутатов.
16:46. Депутат Вячеслав Зайцев зачитывает обращение по поводу ситуации в стране к центральным органам власти. Говорит, что сегодня он получил боевую повестку. «Послезавтра - я часть Вооруженных сил Украины на один год. Рад, что перед этим этот год работал с вами. Обязательно встретимся. Верю в Украину! А вы верьте в ВСУ. Мы не подведем!», - обратился Вячеслав Зайцев.
Депутаты предлагают разместить социальную рекламу о поддержве ВСУ на бордах.
17:20. Утверждают регламент работы сессии. Принимают решение работать без перерыва. Голосуют за регламент. За - 45. Принято.
Вопросы, касающиеся выделения материальной помощи, включают в пакетное голосование. Голосуют в целом. За - 46. Принято.
Переходят к вопросам повестки дня. Первый вопрос - . Об утверждении Программы социальной защиты населения города Запорожья «Теплый дом» на 2022 год. Голосуют в целом. За - 47. Принято.
17:26. О внесении изменений в Городскую комплексную программу социальной защиты населения города Запорожья на 2022-2024 годы. Голосуют в целом. За - 51. Принято.
О внесении изменений в решение городского совета от 22.12.2021 №42 «Об утверждении городской программы «Культура Запорожья на 2022-2024 годы». Голосуют в целом. За - 50. Принято.
17:31. О внесении изменений в решение городского совета от 18.12.2019 №14 «Об утверждении городской программы «Программа развития туризма в городе Запорожье на 2020-2022 годы. Голосуют в целом. За - 48. Принято.
О внесении изменений в Программы «Образование на 2022-2024 годы», «Профессиональное (профессионально-техническое) образование на 2022-2024 годы». Голосуют в целом. За - 52. Принято.
О внесении изменений в решение городского совета от 22.12.2021 №41 «Об утверждении Программы «Здравоохранение города Запорожья на период 2022-2024 года» (с изменениями). Голосуют в целом. За - 51. Принято.
17:33. Проект решения - О внесении изменений в решение городского совета от 22.12.2021 №49 «Об утверждении Программы «Физическая культура и спорт на 2022-2024 годы», «Программы финансирования мероприятий по вопросам семьи и молодежи на 2022-2024 годы», Городской программы поддержки одаренной молодежи г.Запорожья на 2022-2024 годы, «Целевой программы обеспечения молодежи города Запорожья жильем на 2022-2024 годы». В целом. За - 53. Принято.
О внесении изменений в Программу ремонта городской внутриквартальной сети ливневой канализации г.Запорожья на 2022-2026 годы, утвержденной решением городского совета от 22.12.2021 №43. Голосуют в целом. За - 54. Принято.
Следующий проект решения - О внесении изменений в Программу муниципальной аварийной службы, муниципальной службы по техническому обслуживанию систем диспетчеризации лифтов и «Контакт-центру 15-80» г. Запорожья на 2021-2023 годы. Голосуют в целом. За - 52. Принято.
О внесении изменений в Программу развития и содержания жилищно-коммунального хозяйства г.Запорожья на 2018-2022 годы. За - 52. Принято.
Приняли в целом проект решения - О внесении изменений в Программу развития инфраструктуры и комплексного благоустройства города Запорожья на 2020-2022 годы. За - 51.
17:37. О внесении изменений в Городскую целевую Программу восстановления инфраструктуры территории частного сектора города Запорожья на 2018-2025 годы. Голосуют в целом. За - 51. Принято.
Следующий проект решения - О внесении изменений в решение Запорожского городского совета от 18.12.2019 №37 «Об утверждении Программы развития системы предоставления административных услуг в г. Запорожье на 2020-2022 годы». Голосуют в целом. За - 51. Принято.
О внесении изменений в решение Запорожского городского совета от 28.12.2020 №37 «Об утверждении Программы «О финансировании природоохранных мероприятий за счет экологических поступлений на 2021-2023 годы». Голосуют в целом. За - 50. Принято.
Приняли в целом - О внесении изменений в Программу использования средств целевого фонда городского совета на 2022 год. За - 49. Принято.
Следующий проект решения - О внесении изменений в Программу удаления и замены аварийных и опасных деревьев породы тополя на территории города Запорожья «Тополь 2022-2025». В целом. За - 48. Принято.
17:40. Проект решения - О внесении изменений в Городскую целевую программу «Цифровая стратегия города на 2021-2023 годы». Голосуют в целом. За - 51. Принято.
Проект решения - Об утверждении Программы оказания шефской помощи военным частям Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии Украины и улучшения материально-технического состояния подразделений Министерства внутренних дел Украины, дислоцируемых на территории г. Запорожья, на 2022 год. По этой программе предусмотрено более 3 млн гривен - на три воинские части, органы Нацполиции и органы реестрации автомобильного транспорта (сервисный центр). Голосуют в целом. За - 48. Принято.
Об утверждении Программы осуществления контроля за соблюдением законодательства о благоустройстве и парковке в г. Запорожье на 2022-2024 годы. Голосуют в целом. За - 47. Принято.
17:47. Голосуют в целом за проект решения - О внесении изменений в городскую целевую программу «Обеспечение надлежащей и бесперебойной работы Запорожского коммунального предприятия городского электротранспорта «Запорожэлектротранс». За - 45. Принято.
О внесении изменений в Программу рационального использования территории и комплексного градостроительного развития города Запорожья утвержденное решением Запорожского городского совета от 31.01.2014 №22 «Об утверждении Программы рационального использования территории и комплексного градостроительного развития города Запорожья». Голосуют в целом. За - 54. Принято.
Следующий проект решения - О внесении изменений в городскую целевую программу «Обеспечение надлежащей и бесперебойной работы коммунального предприятия «Запорожский центр диспетчеризации общественного транспорта». Голосуют в целом. За - 51.
О внесении изменений в городскую целевую программу «Внедрение стратегических инициатив и реализация мероприятий социально-экономического развития г. Запорожья на 2020-2022 годы». Принято.
Об утверждении городской целевой программы «Финансовая поддержка коммунального предприятия «Запорожрынок» (обнародовано 23.02.2022). За - 43. Принято.
О внесении изменений в «Программу использования средств депутатского фонда в 2022 году», утвержденную решением городского совета от 22.12.2021 №60». Голосуют в целом. За - 49. Принято.
17:54. Голосуют за основу - О внесении изменений в решение городского совета от 22.12.2021 №61 «О бюджете Запорожской городской территориальной громады на 2022 год». Принято. Голосуют в целом. За - 51. Принято.
Следующий проект решения - Об утверждении отчета об исполнении бюджета Запорожской городской территориальной общины за 2021 год. В целом. За - 49. Принято.
Вопросы № 23-31 основной повестки дня и № 14 из дополнительных в пакетное голосования. Они касаются утверждения отчета о выполнении проекта-победителя Общественного бюджета в городе Запорожье. Голосуют в целом. За - 50. Принято.
Приняли проект решения - Об утверждении Положения о службе (управлении) по делам детей Запорожского городского совета в новой редакции.
Приняли в целом проект решения - Об определении перечня административных услуг, предоставляемых через Центр предоставления административных услуг г. Запорожья и его территориальные подразделения.
Проект решения - О Ежегодном отчете об осуществлении государственной регуляторной политики исполнительными органами Запорожского городского совета за 2021 год. Голосуют в целом. За - 52. Принято.
18:00. О поддержке электронной петиции № 7085 «Сделать тротуар с велодорожкой (вместо разрушенного) вдоль Набережной Магистрали». За - 34. Принято.
О не поддержке электронной петиции № 7085 «Сделать тротуар с велодорожкой (вместо разрушенного) вдоль Набережной Магистрали». За - 9. Не принято.
Проект решения - О поддержке электронной петиции по поощрению молодежи к занятиям спортом и здоровому образу жизни через реконструкцию стадиона школы № 108 г. Запорожья. Голосуют в целом. За - 21. Не принято.
Следующий проект решения - Об открытии отделения по гребле академической в детско-юношеской спортивной школе «Локомотив» города Запорожья. В целом. За - 51. Принято.
Об утверждении Положения о службе (управлении) по делам детей Запорожского городского совета в новой редакции. Голосуют в целом. За - 53. Принято.
Об отказе от первоочередного права покупки долей квартиры общего заселения по адресу: г.Запорожье, ул. Каховская, д.26. Голосуют в целом. За - 51. Принято.
О предоставлении согласия на приватизацию всех жилых помещений в общежитии по ул. Казачьей, д.35, что является объектом права собственности территориальной общины города Запорожья. Голосуют в целом. За - 53. Принято.
О предоставлении согласия на приватизацию всех жилых помещений в общежитии по ул. Александра Матросова, д. 23а, что является объектом права собственности территориальной общины города Запорожья. Голосуют в целом. За - 51. Принято.
О реорганизации коммунального предприятия «Запорожская городская типография «Днепровский металлург» путем присоединения к коммунальному предприятию «Муниципальная телевизионная сеть». Голосуют в целом. За - 37. Принято.
О принятии в коммунальную собственность территориального общества г. Запорожья квартиры № 47 в жилом доме № 24 по ул. Глиссерный от Запорожского производственного предприятия "Неон" Украинского общества глухих. Голосуют в целом. За - 49. Принято.
О принятии в коммунальную собственность территориального общества г. Запорожья квартиры № 72 по ул. Полякова, 3б от Управления Службы безопасности Украины в Запорожской области. Голосуют в целом. За - 51. Принято.
Об утверждении Перечня проектов решений городского совета по вопросам утверждения землеустроительной документации. В целом. За - 50. Принято.
Перечень проектов решений городского совета по вопросам утверждения землеустроительной документации. В целом. За - 50. Принято.
Об установлении годовой платы за аренду недвижимого и другого отдельного индивидуально определенного имущества коммунальной собственности г. Запорожья для коммунального учреждения «Запорожское областное бюро судебно-медицинской экспертизы» Запорожского областного совета. В целом. За - 44. Принято.
Об установлении годовой платы за аренду недвижимого и другого отдельного индивидуально определенного имущества коммунальной собственности г. Запорожья для Национального университета «Запорожская политехника». Голосуют в целом. За - 44. Принято.
18:11. Следующий проект решения - . О предоставлении разрешения КОММУНАЛЬНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ЗАПОРОЖЬЯ» на привлечение особой формы краткосрочных ссуд в форме овердрафта. В целом. За - 49. Принято.
Проект решения - Об утверждении Концепции «Цифровая стратегия Запорожья-2030». За - 50. Принято.
Об утверждении Положения «Об электронном взаимодействии электронных информационных ресурсов Запорожской городской общины». Голосуют в целом. За - 51. Принято.
О создании департамента (аппарата) исполнительного комитета Запорожского городского совета. Голосуют в целом. За - 48. Принято.
18:14. О передаче в аренду без проведения аукциона недвижимого коммунального имущества Запорожской городской территориальной громады по пр. Моторостроителей, 34 и установления годовой арендной платы за пользование таким имуществом Союзу ветеранов Афганистана Шевченковского района. Голосуют в целом. За - 50. Принято.
О поддержке электронной петиции № 7541 «Против повышения цены на проезд в общественном транспорте». Голосуют в целом. Решение не принято.
18:26. О поддержке электронной петиции № 7535 «Снизить стоимость проезда и уровни для электротранспорта и коммунальных автобусов на уровне 5 грн!». Голосуют в целом. Не принято.
О поддержке электронной петиции № 7534 «Не поднимать проезд в маршрутках более чем до 10 грн!». Голосуют в целом. Не принято.
О поддержке электронной петиции № 7413 «Скидка на проезд по студенческому билету». Голосуют в целом. Не принято.
Об отчуждении движимого имущества Запорожской городской территориальной громады, которое находится в хозяйственном ведении КП «ОСНОВАНИЕ», путем проведения электронных торгов (аукционов) с использованием электронной торговой системы ProZorro.Продажи. Голосуют в целом. За - 52. Принято.
Об утверждении перечня объектов права коммунальной собственности г. Запорожья, подлежащих приватизации. Голосуют в целом. За - 50. Принято.
О внесении Запорожским городским советом предложения о передаче в государственную собственность в сферу управления Государственного агентства автомобильных дорог Украины имущества права коммунальной собственности Запорожской городской территориальной общины. Голосуют в целом. За - 52. Принято.
О внесении изменений в решение Запорожского городского совета от 10.09.2021 № 52 «Об установлении годовой платы за аренду недвижимого и другого отдельного индивидуально определенного имущества коммунальной собственности г. Запорожья для Квартирно-эксплуатационного отдела г. Запорожья». За - 50. Принято.
О внесении изменений в решение Запорожского городского совета от 27.03.2013 г. № 15 «Об определении пропорций распределения арендной платы между местным бюджетом, арендодателями и балансодержателями объектов права коммунальной собственности». Голосуют в целом. За - 50. Принято.
Об обращении депутатов Запорожского городского совета в Кабинет Министров Украины о безотлагательном утверждении перечня видов металлолома, операции по поставке которого освобождаются от налогообложения налогом на добавленную стоимость до 1 января 2027 года. За - 39. Принято.
18:32. Об обращении депутатов Запорожского городского совета к Президенту Украины и Верховной Раде Украины о недопустимости отмены пропорциональной системы выборов за открытыми списками и возвращении в мажоритарную систему. Голосуют в целом. За - 12. Не принято.
Об обращении депутатов Запорожского городского совета к Президенту Украины, Верховной Раде Украины и Кабинету Министров Украины относительно немедленного принятия кадровых решений в отношении должностных лиц, пренебрегающих законом. Голосуют в целом. За - 15. Не принято.
Зачитывают отчет временной комиссии по изучению деятельности Городской больницы экстренной медицинской помощи. Комиссия пришла к выводу, что в больнице необходимо провести реорганизацию. В частности, убрать из названия "экстренной медпомощи", а вернуть название № 5, поскольку это позволит расширить перечень услуг. Предлагается перепрофилировать часть отделений или коек; сократить количество штатных единиц, но без сокращения людей. За - 9. Не принято.
18:41. Сессия завершена. Звучит гимн.
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