Онлайн-репортаж второго заседания четвертой сессии Запорожского областного совета. Видео

Сегодня, 7 октября, стартовало второе пленарное заседание четвертой сессии Запорожского областного совета. Депутаты продолжают рассматривать вопросы, которые не удалось принять на заседании в июле.
11:07 Депутаты занимают места в зале.
В зале зарегистрировались 52 депутата из 84. Им предстоит рассмотреть более 30 вопросов.
Депутаты продолжают голосование по вопросам повестки дня четвертой сессии.
Звук в трансляции заседания отсуствует, из-за чего был объявлен технический перерыв. Проблему со звуком обсуждают депутаты и председатель областного совета.
11:49. Звук в трансляции появился.
Судя по словам депутата от ОПЗЖ Павла Матвиенко, во время отсуствия звука в трансляции были приняты ряд кадровых вопросов. Он отмечает, что фамилии нужно озвучить.
Ему отвечают, что фракция ОПЗЖ должна ходить на заседания комиссий, все кандидатуры осуждались. Евгений Балицкий (Опоблок) призывает всех работать в комиссии.
Между Еленой Жук и представителями ОПЗЖ возникает дискуссия о регламенте.
Депутаты возвращаются к рассмотрению вопросов.
Глава областного совета Елена Жук сообщает, что рассматривается вопрос № 81. Депутаты голосуют по вопросу с учетом предложений, принято.
Аналогично принимаются вопросы № 82, № 83, № 84, № 85, № 86, № 87.
Вопрос № 88 не поддерживают за основу.
Вопрос № 89 о предоставлении разрешения Запорожскому противоопухолевому центру на подписание договора финансового лизинга на приобретение линейного ускорителя поддерживают за основу 56 голосами. Поддерживают в целом с учетом проголосованного предложения.
Вопросы № 90, № 91, № 92, № 93 с обращениями депутатов к Верховной Раде, Президенту и Кабмину не принимают.
Вопрос № 94 принимают за основу и в целом.
12:12. Рассматривается вопрос № 95 об обращении депутатов о необходимости увеличения субсидий для населения. Не принимают.
Вопрос № 96 не принимают. Аналогично не принимаются вопросы № 97, № 98, № 99.
Вопрос № 100 поддерживают за основу и в целом.
Рассматривается вопрос № 101. Решение по не принято.
Вопрос № 102 по депутатским запросам. В межсессионный период запросов не поступало.
Переходят к вопросу № 103 - разное.
Слово предоставляют Маргарите Трипольской (Слуга народа). Она ассказывает о тех законопроектах, которые касаются развития громад, местного самоуправления, над которыми работает ее политсила. Призывает все фракции работать.
Николай Фролов (За майбутнє) напоминает, что было много хороших слов о регламентах, но подчеркивает, что по регламенту надо выступать на государственном языке, а те депутаты, которые игнорируют это положение, подают плохой пример молодежи. Призывает соблюдать регламент не избирательно, а полностью.
Дмитрий Майстро (Єднання) отмечает, что те, кто говорит о поддержке громад, не голосуют за обращение, которое основано на пожелания громад, в частности, в вопросе акциза на табак.
Глава ЗОГА Старух обращается к Дмитрию Майстро. Информирует о тех вариантах, которые сейчас рассматриваются для увеличения наполнения бюджетов громад, в частности, за счет увеличения части подаходного налога, которая должна оставаться на местах. Шутит, что лучше не курить.
Депутат Кравчун предлагает включить в повестку дня будущей сессии вопрос об обращении по генералу Петрову. Елена Жук напоминает ему, что они имеет право внести такой вопрос. Объявляет сессию закрытой.
Звучит гимн.
Новая сессия начнется сегодня, 7 октября, в 14:00.
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