Онлайн-репортаж четвертой сессии Запорожского областного совета. Видео

Сегодня, 29 июля, стартовало пленарное заседание четвертой сессии Запорожского областного совета. О его проведении вчера, 28 июля, сообщила пресс-служба ведомства, пишет РепортерUA.
На рассмотрение подано 66 вопросов. В частности, депутаты облсовета решат ряд имущественных и кадровых вопросов, рассмотрят обращения к Президенту Украины, ВРУ и Кабмину, внесут изменения в областной бюджет, Программу образования, Целевую программу физкультуры и спорта, областную программу питьевой воды, Программу защиты населений и территорий от чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера.
Также депутаты планируют назначить стипендии учащимся запорожских училищ, вузов, дать разрешение Запорожскому региональному противоопухолевому центру на покупку линейного ускорителя. Отдельно отметим, что планируется рассмотреть увольнение директора областной инфекционки Владимира Шинкаренко.
12:05. Заседание все еще не началось. Отмечается, что депутаты проводят консультации.
13:00. Консультации продолжаются.
13:26. Депутаты собираются в зале и занимают места.
13:31. Руководство областного совета занимает места в президиуме. Глава областного совета Елена Жук просит депутатов занимать места.
Регистрация. В зале 44 депутата. Сессия полномочна. Звучит гимн.
13:35. Память погибших в зоне ООС украинских военных почтили минутой молчания.
На сессии награждаются лучшие представители запорожского региона.
Голосуют за секретариат сессии. За - 52, решение принято.
13:41. Елена Жук предлагает утвердить повестку дня сессии. В повестку внесено 60 вопросов.
Голосуют по повестке дня за основу. За - 54, решение принято.
- «О внесении изменений в решение Запорожского областного совета от 30.08.2018 № 1 «Об утверждении типовой формы контракта с руководителем коммунального предприятия Запорожского областного совета, являющегося объектом совместной собственности территориальных громад сел, поселков, городов Запорожской области» (с изменениями)»;
- «О внесении изменений в решение Запорожского областного совета от 30.08.2018 № 1 «Об утверждении типовой формы контракта с руководителем коммунального предприятия Запорожского областного совета, являющегося объектом совместной собственности территориальных громад сел, поселков, городов Запорожской области» (с изменениями)»;
- «О внесении изменений в решение областного совета от 09.10.2017 № 46 «О нормативно-правовые документы по вопросам распоряжения имуществом, являющегося общей совместной собственностью территориальных громад сел, поселков, городов Запорожской области» (с изменениями);
- «О предоставлении согласия на бесплатное принятие из частной собственности в совместную собственность территориальных общин сел, поселков, городов Запорожской области недвижимого имущества, расположенного по адресу: г.. Запорожье, ул. Независимой Украины, д. 17 и другого отдельного индивидуально определенного имущества»;
- «О перечне объектов недвижимого имущества, является общей собственностью территориальных общин сел, поселков, городов Запорожской области, в отношении которого принято решение о передаче в аренду на аукционе (который был внесен на пленарное заседание первой сессии Запорожского областного совета восьмого созыва 18.03.2021 )»;
- «О перечне объектов недвижимого имущества, является общей собственностью территориальных общин сел, поселков, городов Запорожской области, в отношении которого принято решение о передаче в аренду без проведения аукциона (который был внесен на пленарное заседание первой сессии Запорожского областного совета восьмого созыва 18.03. 2021)»;
- «О перечне объектов недвижимого имущества, которое является общей собственностью территориальных общин сел, поселков, городов Запорожской области, в отношении которого принято решение о передаче в аренду на аукционе»;
- «О перечне объектов недвижимого имущества, которое является общей собственностью территориальных общин сел, поселков, городов Запорожской области, в отношении которого принято решение о передаче в аренду без проведения аукциона»;
- «Об уплате арендной платы за имущество общей собственности территориальных громад сел, поселков, городов Запорожской области во время действия карантина»;
- «О закреплении недвижимого имущества общей собственности территориальных громад сел, поселков, городов Запорожской области»;
- «О передаче в постоянное пользование коммунальному предприятию« Облводоканал »Запорожского областного совета земельного участка, расположенного по адресу: Запорожская область, Новониколаевский район, Новониколаевский поселковый совет»;
- «О передаче в постоянное пользование коммунальному предприятию «Облводоканал» Запорожского областного совета земельного участка, расположенного по адресу: Запорожская область, Новониколаевский район, с. Михайловское, ул. Заречная, 80»;
- «О передаче в постоянное пользование коммунальному предприятию «Облводоканал» Запорожского областного совета земельного участка, расположенного по адресу: Запорожская область, Новониколаевский район, пгт Новониколаевка, ул. Ивана Клевчука»;
- «О передаче в постоянное пользование коммунальному предприятию «Облводоканал» Запорожского областного совета земельного участка, расположенного по адресу: Запорожская область,. Приморск, ул. Славянская, 2а »;
- «О передаче в постоянное пользование коммунальному учреждению «Компьютерный информационно-вычислительный центр» Запорожского областного совета земельного участка по адресу: г.. Запорожье, ул. Александровская, 48»;
- «О передаче из общей собственности территориальных громад сел, поселков, городов Запорожской области в государственную собственность недвижимого имущества, расположенного по адресу: г.., Запорожье, проспект Соборный, дом 74, для дальнейшего использования ЗНУ»;
- «О передаче имущества, являющегося общей собственностью территориальных общин сел, поселков, городов Запорожской области»;
- «О предоставлении разрешения на списание имущества общей собственности территориальных громад сел, поселков, городов Запорожской области путем ликвидации»;
- «О ходатайстве перед Запорожским городским советом о передаче из общей собственности территориальных громад сел, поселков, городов Запорожской области в коммунальную собственность территориальной громады г. Запорожья недвижимого имущества и другого отдельного индивидуально определенного имущества»;
- «О ходатайстве о награждении Почетной грамотой Верховной Рады Украины Пегова Е. М.»;
- «О переименовании коммунального учреждения «Запорожская специализированная общеобразовательная школа-интернат спортивного профиля» Запорожского областного совета и утверждении устава учреждения»;
- «О создании коммунального учреждения «Центр досуга «Жемчужина Хортицы» Запорожского областного совета и назначении директора»;
- «О согласовании ходатайства с материалами по приведению существующего разделения лесов в соответствии с «Порядком разделения лесов на категории и выделения особо защитных лесных участков» по Национальному заповеднику «Хортица» Запорожской области»;
- «О ходатайстве о переименовании села Новгородковка Мелитопольского района Запорожской области»;
- «О создании временной контрольной комиссии областного совета по проверке финансово-хозяйственной деятельности коммунального предприятия «Запорожский институт регионального развития» Запорожского областного совета и коммунального предприятия« Гостиница «Украина» Запорожского областного совета»;
- «О создании комиссии по оценке коррупционных рисков в Запорожском областном совете»;
- «Об отчете облгосадминистрации по выполнению Программы по повышению уровня энергоэффективности Запорожской области на 2016-2020 годы, утвержденной решением областного совета от 31.05.2016 № 6 (с изменениями)»;
- «Об отчете облгосадминистрации по выполнению в 2020 году Программы развития и функционирования украинского языка в Запорожской области на 2016-2020 годы, утвержденной решением Запорожского областного совета от 25.02.2016 № 5»;
- «Об отчете облгосадминистрации по выполнению в 2020 году Программы развития образования Запорожской области на 2018 - 2022 годы, утвержденной решением областного совета от 30.11.2017 № 54 (с изменениями)»
- «Об отчете областной государственной администрации о ходе реализации областной Программы выполнения задач и мероприятий Государственной целевой программы« Национальный план действий по реализации Конвенции о правах лиц с инвалидностью» на период до 2020 года, утвержденной решением Запорожского областного совета от 22.11.2012 № 18 с изменениями и дополнениями»;
- «Об отчете областной государственной администрации по выполнению Программы занятости населения Запорожской области на 2018-2020 годы, утвержденной решением областного совета от 22.05.2018 № 58»;
- «О результатах выполнения Региональной программы создания градостроительного кадастра Запорожской области на 2014-2020 годы, утвержденной решением областного совета от 31.10.2013 № 12 (с изменениями)»;
- «Об отчете облгосадминистрации по выполнению в 2020 году Программы искусственного разведения (воспроизведение) водных биоресурсов Запорожской области на 2017-2021 годы, утвержденной решением Запорожского областного совета от 06.04.2017 № 68 (с изменениями)»;
- «О ходе выполнения областной целевой программы« Молодежь Запорожского края на 2017-2021 годы »(2020 года), утвержденной решением областного совета от 06.04.2017 № 65 (с изменениями)»;
- «О ходе выполнения областной целевой программы национально-патриотического воспитания молодежи на 2017-2021 годы (2020 года), утвержденной решением областного совета от 06.04.2017 № 64 (с изменениями)»;
- «О ходе выполнения Целевой программы развития физической культуры и спорта в Запорожской области на 2017-2021 годы (2020 года), утвержденной решением областного совета от 26.01.2017 № 58, с изменениями и дополнениями»;
- «Об отчете облгосадминистрации по выполнению Программы социально-экономического и культурного развития Запорожской области на 2020 год, утвержденной решением областного совета от 12.12.2019 № 133»;
- «Об утверждении отчета об исполнении областного бюджета 2020 года»;
- «О Программе занятости населения Запорожской области на 2021-2023 годы»;
- «Об утверждении областной Программы обеспечения жильем внутренне перемещенных лиц Запорожской области на 2021 - 2025 годы»;
- «О внесении изменений в Программу развития лесного фонда Запорожской области на период до 2022 года, утвержденной решением Запорожского областного совета от 01.03.2018 № 63 (с изменениями)»;
- «О внесении изменений в Целевой региональной программы «Сельское подворье», утвержденной решением Запорожского областного совета от 27.11.1998 № 7, с изменениями»;
- «О внесении изменений и дополнений в Перечень мероприятий, направленных на охрану и рациональное использование природных ресурсов, финансируемых за счет фондов охраны окружающей природной среды местных бюджетов в 2021 году, утвержденного решением областного совета от 18.03.2021 № 140»;
- «О внесении изменений и дополнений в Программу развития культуры Запорожской области на 2018-2022 годы, утвержденной решением областного совета от 01.03.2018 № 60 (с изменениями)»;
- «О внесении изменений в решение областного совета от 30.11.2017 № 54 «О Программе развития образования Запорожской области на 2018-2022 годы» (с изменениями и дополнениями)»;
- «О внесении изменений в Программу содействия выполнению депутатских полномочий депутатами Запорожского областного совета на 2021-2025 годы, утвержденной решением областного совета от 06.08.2020 № 32 (с изменениями)»;
- «О внесении изменений и дополнений в решение областного совета от 29.12.2020 № 24 «Об областном бюджете на 2021» (с изменениями и дополнениями)»;
- «О назначении Редько И. А. на должность директора - художественного руководителя коммунального учреждения «Запорожский академический областной украинский музыкально-драматический театр им. В. Магара» Запорожского областного совета и заключения с ней договора»;
- «Об освобождении Конарев И. Е., генеральный директор коммунального учреждения «Запорожская областная филармония» Запорожского областного совета и прекращение заключенного с ним контракта до истечения срока его действия»;
- «О внесении изменений в решение Запорожского областного совета от 18.03.2021 № 41 «О назначении Шепеля А.С. на должность директора коммунального учреждения «Бердянский гериатрический пансионат» Запорожского областного совета»;
- «Об обращении депутатов Запорожского областного совета к Президенту Украины, Верховной Рады Украины и Кабинета Министров Украины относительно внедрения в Украине Единой государственной системы мониторинга производства, поставки, транспортировки, потребления и оплаты за топливно-энергетические ресурсы и коммунальные услуги»;
- «Об обращении депутатов Запорожского областного совета к Президенту Украины и Председателю Верховной Рады Украины относительно образования Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования обнародованных в средствах массовой информации фактов возможных противоправных действий должностных лиц, которые могли привести к избежания уголовной ответственности членами частной военной компании «Вагнер» и причинения вреда национальным интересам Украины»;
- «Об обращении депутатов Запорожского областного совета к Президенту Украины, Кабинету Министров Украины и Верховной Рады Украины относительно нарушения конституционных прав по безопасному окружающей среды для жизни и здоровья жителей г.. Запорожья и усиления ответственности за нарушение требований природоохранного законодательства»;
- «Об обращении депутатов Запорожского областного совета к Президенту Украины, Кабинету Министров Украины, Министерства обороны Украины, председателя Запорожской областной государственной администрации о необходимости срочного совершение действий, направленных на усиление мер по территориальной обороны Запорожской области»;
- «Об обращении депутатов Запорожского областного совета к Президенту Украины, Председателю Верховной Рады Украины, Кабинета Министров Украины, Генерального прокурора относительно увеличения расходов на субсидии для Украинской и привлечения к ответственности лиц, ограничивали право украинского на социальную помощь»;
- «Об обращении депутатов Запорожского областного совета в Верховную Раду Украины, Кабинета Министров Украины, Министерства здравоохранения Украины и Национальной службы здоровья Украины по своевременному и достаточного финансирования коммунальных некоммерческих предприятий, предоставляющих вторичную (специализированную) и третичную (высокоспециализированную) медицинскую помощь по программе медицинских гарантий медицинского обслуживания населения»;
- «Об обращении депутатов Запорожского областного совета в Верховную Раду Украины по предложению относительно празднования на государственном уровне в 2022 году 100-летнего юбилея и памяти Петрова В. С.»;
- «Об обращении депутатов Запорожского областного совета к Президенту Украины, Верховной Рады Украины, Кабинета Министров Украины о приостановлении действия Закона Украины« О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения»;
- «О депутатских запросах»;
- «Разное».
В повестку вносят дополнительные вопросы.
От депутатов поступили предложения исключить вопросы № 4, № 48, № 49 из основной повестки. Предложения поддержаны.
Голосуют по повестке дня в целом. За - 55, повестка утверждена.
14:08. Слово предоставляется представителям депутатских фракций и групп.
О выполнении бюджета за полгода отчитывается представитель «За майбутнє» Владимир Кюрчев.
14:15. Слово предоставили представителям общественной организации «Мы сможем» из Вольнянска. Они отмечают, что жителей населенного пункта необоснованно обвиняют в воровстве воды, хотя трубы были заложены в 60-х-70-х годах прошлого века, и повсюду возникают многочисленные течи. Из-за этого директор «Облводоканал» заставляет выносить смотровые колодцы за пределы дворов, чтобы «прекратилось воровство». Они жалуются на бездействие мэра Вольнянска в конкретной ситуации и необоснованное начисление потребителям больших долгов по воде.
14:18. Игорь Артюшенко (ЕС) обращает внимание на нарушение регламента. Критикует предстоящие кадровые назначения: нет кадровых комиссий, нет презентаций, нет квалификации у кандидатур, нет согласования с комиссиями. Отмечает, что по некоторым кандидатурам не просто нельзя голосовать в сессионном зале, а должна ими заниматься СБУ. Говорит, что предложения проголосовать пакетом - это не демократично.
Слово предоставляют Александру Коваленко (Єднання). Говорит об обострении ситуации в Запорожском горсовете: из-за пяти фракций второй месяц не проводятся сессии.
Маргарита Трипольская (СН) отмечает, что по инициативе Елены Жук был создан координационного совет по вопросам развития местного самоуправления Отмечает, что много вопросов не решено по разграничению сфер ответственности между районами, ОТГ и т.д.
14:32. Слово Евгению Балицкому (ОПЗЖ). Возмущен, что на распределении бюджета почти полностью отсутствуют представители одной из политических сил. Спрашивает, где депутаты.
14:36. Голосуют за предоставление права выступить представителю организации ветеранов АТО и ветеранов Афганистана. За - 50.
Просят возобновить работу госпитального отделения на 50 коек в областной клинической больнице. Указанное требование зафиксировано в обращении, подписанном ветеранами.
14:41. Виталий Боговин (СН) зачитывает обращение относительно стартовавшей продажи земли.
Выступает Игорь Чумаченко (Оппоблок).
14:49. Елена Жук объявляет 10-минутный перерыв.
15:44. Перерыв окончен. Елена Жук просит депутатов занимать места.
Регистрация присутствующих. В зале 54 депутата.
От депутата Балицкого поступило предложение о пакетном голосовании. Павел Матвиенко обращает внимание депутатов на то, есть ли в пакете кадровые решения.
В пакет предлагают включить вопросы: 1, 2, 3, 4, 10, 11, 15, 16, 17, 19, 20, 26 ,27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69...
Аскад Ашурбеков просит исключить из пакета вопрос № 50 про «Облводоканал». Также депутаты просят исключить из пакета вопросы об аренде коммунальной собственности.
Голосуют за изменение повестки. За - 58. Голосуют за основу и в целом за пакет. За - 58, решения приняты.
15:55. Голосуют вопрос № 5. За основу - 58. Рассматривают предложение ОГА и депутатов. В целом - 58, решение принято.
Вопрос № 6. Принимают за основу и рассматривают предложение. Голосуют в целом. Поддержано.
Также принимают вопрос № 7 о внесении изменений в программу физической культуры.
Принимают вопрос № 8 о поддержке исполнительных органов власти за основу. Голосуют в целом с учетом проголосованного предложения. За - 56, решение принято.
Вопрос № 9. Принято за основу. Депутаты голосуют в целом с учетом предложений. За 58, решение принято.
16:04. Вопрос № 12, о внесении изменений в программу «Питьевая вода Запорожской области». Принято за основу. Голосуют предложение и в целом. За - 58, решение принято.
Рассматривается вопрос № 13 о внесении изменений в программу автомобильных дорог. За основу - 58. Принимают в целом с учетом предложений.
Вопрос № 14 о внесении изменений в Программу развития здравоохранения в Запорожской области на 2018-2022 годы. Голосуют за основу. За - 58. Голосуют предложения. Голосуют за проект решения в целом. За - 55, решение принято.
Депутаты хотят вернуться к вопросу № 9, чтобы отозвать проголосованную правку. Не поддержано.
16:15. Вопрос № 18 о внесении изменений в решение областного совета от 30.11.2017 № 54 «О Программе развития образования Запорожской области на 2018-2022 годы». Голосуют за основу. Поддержано. Голосуют предложения. В целом - 58 за, решение принято.
Вопрос № 21. Голосуют за основу. За - 55. Голосуют предложения. В целом с учетом предложения - 54 за, решение принято.
Вопрос № 22. Депутаты голосуют за основу. За - 56. Голосуют по предложениям. За - 55. Голосуют в целом с учетом предложений и правок. За - 57, решение принято.
16:22. Вопрос № 23 о внесении изменений в программу областного бюджета на этот год.
Голосуют за основу. Рассматривают предложения. Голосуют по проекту решения в целом. За - 56, решение принято.
16:31. Вопрос № 24. Голосуют за основу и в целом. Принято.
Вопрос № 25 дублирует предыдущий, депутатам предлагают воздержаться или проголосовать против.
Вопрос № 35. Голосуют за основу и предложения. Голосуют в целом. За - 56, решение принято.
Вопрос № 44 о переименовании школы-интерната. За основу и в целом. За - 55, решение принято.
Вопрос № 45. После длительной дискуссии голосуют за основу. За - 32, не принято.
16:43. Рассматривается вопрос № 46. За основу не принято. Голосуют за возвращение вопроса. За - 50.
Вопрос № 46 рассматривается повторно. За основу - 52, решение принято. В целом - 55, принято.
16:54. Депутаты просят вернуть на повторное голосование вопроса № 45. За - 37, решение не принято.
№ 48 принято за основу и в целом.
Рассматривается вопрос № 49 о границах Васильевки. Принято за основу. В целом не принято. Депутаты просят вернуть вопрос. Не принято.
17:00. Вопрос № 50.
Депутаты просят вернуть 49 вопрос. Принято за основу. Докладывают, что изменять границы городов, а именно увеличивать площадь могут только в ВРУ. Однако решение принимают.
Вопрос № 50. Голосуют за основу. За - 47. Голосуют в целом. За - 50, решение принято.
Вопрос № 53 о создании комиссии по оценке коррупционных рисков в Запорожской областном совете. За основу - 53 за. Голосуют в целом с учетом предложения. За - 54, решение принято.
Поступило сообщение от Нины Гурской, что она не будет участвовать в голосовании вопроса № 76, поскольку имеет конфликт интересов.
Владимир Шинкаренко просит предоставить ему слово, чтобы выступить относительно своего увольнения. Голосуют. За - 27, не принято.
Предлагают включить в пакет вопросы 71, 72, 74, 75, 76. Не принято.
17:17. Елена Жук объявляет перерыв 10 минут.
17:32. Депутатов просят занимать места. Просьбу повторяют через несколько минут.
17:42. Регистрация депутатов в зале. Присутствуют 55 депутатов.
Повторно предлагают проголосовать пакетом за вопросы 71, 72, 74, 75, 76. За - 42, решение не принято. Просят вернуться к пакету.
Депутаты предлагают вернуть и вопрос № 45. Голосуют за возвращение. Не поддержано.
Евгений Балицкий предлагает убрать из пакета вопрос № 74. Елена Жук просит аппарат убрать вопрос. Голосут по пакету. За - 41, решение не принято. Голосуют повторно. За - 42, решение не принято.
Предлагают сначала рассмотреть вопрос о создании кадровых комиссий. Идет обсуждение.
18:18. Повторная регистрация. В зале 57 депутатов.
Поступило заяление от Владимира Шинкаренко относительно выступления.
Слово Ирине Лех. Она передает слово матери погибшей на пожаре в запорожской инфекционке Ольги Гливы. Она просит принять решение об увольнении Владимира Шинкаренко с должности директора Запорожской областной инфекционной больницы.
Заявление Шинкаренко не принимают.
На голосование ставят вопрос об увольнении Шинкаренко. За основу - 41, решение не принято. Голосуют за возвращение на рассмотрение этого вопроса. За - 49, принято.
Вопрос повторно ставят на голосование. За основу - 45. Голосуют в целом. За - 46, решение принято.
Голосут за предложение об изменении нумерации вопросов в повестке дня. Не принято.
18:36. Елена Жук объявляет еще один перерыв.
Подписывайтесь на аккаунты РепортерUA в социальных сетях: Instagram, Facebook, Telegram, Youtube, Twitter.