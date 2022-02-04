В Запорожье стартовала внеочередная сессия горсовета: онлайн-репортаж. Видео

Сегодня, 4 февраля, началась внеочередная сессия Заопрожского горсовета. Депутаты планируют рассмотреть четыре проекта решений.
Основные вопросы повестки дня будут касаться восстановления дома на ул. И. Франко, 43, пострадавшего от взрыва, и оказания помощи его жителям.
Также на внеочередной сессии будет рассмотрено перераспределение сэкономленных бюджетных средств для приобретения 139 единиц шприцевых дозаторов (инфузоматов). Закупка оборудования будет осуществлена с учетом роста заболеваемости COVID-19 и не потребует выделения дополнительных средств из бюджета; предоставление в постоянное пользование департаменту спорта, семьи и молодежи Запорожского горсовета земельного участка на улице Космической для проекта ледовой арены, который будет реализован в рамках президентской программы «Большое строительство».
11:00. Депутаты собираются в зале. Регистрация. В зале - 47 депутатов из 64.
Сессия открыта. Звучит гимн.
11:13. Объявлена минута молчания по погибшим военным в зоне ООС, а также по погибшим в результате взрыва в доме на ул. И.Франко.
Предлагается в целом утвердить повестку дня. Голосуют. Принято.
Создают рабочие органы сессии.
11:20. Переходят к рассмотрению вопросов повестки дня. Проект решения - О внесении изменений в Программу развития и содержания жилищно-коммунального хозяйства г.Запорожья на 2018-2022 годы, утвержденную решением городского совета от 20.12.2017 №4 (с изменениями и дополнениями) (обнародовано 02.02.2022). Голосуют в целом. За - 50. Принято.
Следующий вопрос - О внесении изменений в решение городского совета от 22.12.2021 №41 «Об утверждении Программы «Здравоохранение города Запорожья на период 2022-2024 годы». Голосуют в целом. За - 50. Принято.
Проект решения О внесении изменений в решение городского совета от 22.12.2021 №61 «О бюджете Запорожской городской территориальной общины на 2022 год». Голосуют в целом. За - 50. Принято.
11:22. Проект решения - Об отводе и предоставлении в постоянное пользование департаменту спорта, семьи и молодежи Запорожского городского совета земельного участка по ул.Космической, в районе жилого дома № 104а для расположения спортивного сооружения с искусственным льдом. Голосуют в целом. За - 50. Принято.
Все вопросы повестки дня исчерпаны.
Сессия закрыта.
Подписывайтесь на аккаунты РепортерUA в социальных сетях: Instagram, Facebook, Telegram, Youtube, Twitter.