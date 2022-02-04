В Запорожье стартовала внеочередная сессия горсовета: онлайн-репортаж. Видео

Инна Нарбут, РепортерUA 04 Фев 2022 - 11:11

Сегодня, 4 февраля, началась внеочередная сессия Заопрожского горсовета. Депутаты планируют рассмотреть четыре проекта решений. 

Основные вопросы повестки дня будут касаться восстановления дома на ул. И. Франко, 43, пострадавшего от взрыва, и оказания помощи его жителям.

Также на внеочередной сессии будет рассмотрено перераспределение сэкономленных бюджетных средств для приобретения 139 единиц шприцевых дозаторов (инфузоматов). Закупка оборудования будет осуществлена ​​с учетом роста заболеваемости COVID-19 и не потребует выделения дополнительных средств из бюджета; предоставление в постоянное пользование департаменту спорта, семьи и молодежи Запорожского горсовета земельного участка на улице Космической для проекта ледовой арены, который будет реализован в рамках президентской программы «Большое строительство».

11:00. Депутаты собираются в зале. Регистрация. В зале - 47 депутатов из 64. 

Сессия открыта. Звучит гимн.

11:13. Объявлена минута молчания по погибшим военным в зоне ООС, а также по погибшим в результате взрыва в доме на ул. И.Франко.

Предлагается в целом утвердить повестку дня. Голосуют. Принято.

Создают рабочие органы сессии.

11:20. Переходят к рассмотрению вопросов повестки дня. Проект решения - О внесении изменений в Программу развития и содержания жилищно-коммунального хозяйства г.Запорожья на 2018-2022 годы, утвержденную решением городского совета от 20.12.2017 №4 (с изменениями и дополнениями) (обнародовано 02.02.2022). Голосуют в целом. За - 50. Принято.

Следующий вопрос - О внесении изменений в решение городского совета от 22.12.2021 №41 «Об утверждении Программы «Здравоохранение города Запорожья на период 2022-2024 годы». Голосуют в целом. За - 50. Принято.

Проект решения О внесении изменений в решение городского совета от 22.12.2021 №61 «О бюджете Запорожской городской территориальной общины на 2022 год». Голосуют в целом. За - 50. Принято.

11:22. Проект решения - Об отводе и предоставлении в постоянное пользование департаменту спорта, семьи и молодежи Запорожского городского совета земельного участка по ул.Космической, в районе жилого дома № 104а для расположения спортивного сооружения с искусственным льдом. Голосуют в целом. За - 50. Принято.

Все вопросы повестки дня исчерпаны. 

Сессия закрыта.

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