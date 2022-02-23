В Запорожской ДЮСШ «Локомотив» открывается отделение по академической гребле. Новое отделение заработает с 1 марта. Такое решение приняли депутаты в ходе сегодняшней сессии.
Для этого из городского бюджета выделили почти 700 тысяч гривен – для расширения штата тренеров. Отметим, что академическая гребля является ведущим олимпийским видом спорта в Украине. По словам специалистов, Запорожская область имеет высокий потенциал подготовки спортсменов, организации и проведения учебно-тренировочных сборов и соревнований.
За последние 30 лет в городе прекратили деятельность 8 гребных баз. На сегодняшний день работает только одна детско-юношеская спортивная школа «Украина» по академической гребле. С целью расширения возможностей для спортсменов и восстановления славных традиций гребли, открывается отделение академической гребли в ДЮСШ «Локомотив».
Эта детско-юношеская спортивная школа имеет собственную водно-спортивную базу на берегу реки Днепр, которая соответствует всем требованиям для организации и проведения полноценного учебно-тренировочного процесса по гребле. Для открытия нового отделения в ДЮСШ «Локомотив» вводится три дополнительных вакансии для тренеров-преподавателей.
Оплата труда дополнительно введенных штатных единиц (3 ставки) с 01.03.2022 по 31.12.2022 составит 669,124 тыс. грн. Эту сумму депутаты выделили сегодня из городского бюджета.