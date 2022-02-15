В Запорожье стартовала внеочередная сессия горсовета: онлайн-репортаж. Видео

В Запорожье стартовала внеочередная сессия горсовета. Планируется согласовать все вопросы и финансирование территориальной обороны.
12:11. Регистрация. В зале 40 депутатов из 64.
Звучит гимн.
Основные вопросы повестки дня касаются утверждения Городской целевой программы содействия развитию подразделений территориальной обороны и добровольческих формирований на 2022-2024 годы, а также выделение средств на организацию территориальной обороны в городе.
Перерегистрация. В зале - 44 депутата.
12:20. По словам секретаря горсовета Анатолия Куртева, своим указом президент Украины Владимир Зеленский назначил День единства на 16 февраля. В связи с этим, завтра в горсовете планируют исполнить гимн Украины и вывесить государственный флаг.
Утверждают повестку дня в целом. За - 46. Принято.
12:21. Создают рабочие органы сессии.
Переходят к рассмотрению вопросов повестки дня. Первый проект решения - Об утверждении городской целевой программы содействия развитию подразделений теробороны и добровольческих формирований на 2022-2024 г. Отмечается, что на данную программу выделяется на 2022 год - 3 млн гривен, из них 2,5 млн грн - на обеспечение и размещение сил теробороны, в том числе проведение необходимых ремонтных работ в помещениях. Также будут выделены средства для проведения обучения представителей подразделений теробороны, сборов, материально-технической базы. Выделяются дополнительные средства и для покупки топлива, медицинского имущества, печатной продукции и канцелярских принадлежностей.
12:40. По словам заместителя городского головы Александра Власюка, в 2018 году на базе областного военного комиссариата была создана бригада территориальной обороны. Территориальные подразделения обороны, добровольческие формирования начали создавать только с 1 января 2022 года.
Поэтому сейчас Запорожье находится на стадии формирования добровольческих батальонов и подраздлений теробороны. Этот процесс контролируется Министерством обороны Украины. Участники формировании могут привлекаться к патрулированию улиц.
12:50. Сообщается, что на содержание подразделений теробороны будут выделяться средства и из государственного бюджета.
12:57. Голосуют в целом. За - 44. Решение принято.
13:01. Следующий вопрос - О внесении изменения в бюджет Запорожья на 2022 год. Голосуют в целом. За - 44. Принято.
Все вопросы повестки дня исчерпаны.
Звучит гимн.
Подписывайтесь на аккаунты РепортерUA в социальных сетях: Instagram, Facebook, Telegram, Youtube.