В Запорожье стартовала внеочередная сессия горсовета: онлайн-репортаж. Видео

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Новости Запорожья, Украины и мира. Репортер UA
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