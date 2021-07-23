В Запорожье из-за отсутствия кворума не состоялась седьмая сессия городского совета

РепортерUA 23 Июл 2021 - 11:59

Сегодня, 23 июля, в Запорожье из-за отсутствия кворума не состоялась седьмая сессия городского совета. В зале зарегистрировалось 14 депутатов из 64, передает корреспондент РепортерUA.

В сессионный зал также пришли представители общественности, которые выразили возмущение по поводу того, что уже в который раз откладывается решение важных для города вопросов.

Пока дата следующего заседания неизвестна. В городском совете обещают сообщить об этом в ближайшее время. 

Напомним, 7-я сессия горсовета должна была состояться 30 июня. Но, из-за отсутствия кворума заседание пришлось перенести. Такая же ситуация произошла и 2 июля

Позже депутаты созвали сессию на 14 июля, но она также не состоялась. Городской голова Владимир Буряк ранее подписал распоряжение о созыве сессии на 20 июля. В этот день ее не удалось провести также из-за недостаточного количества присутствующих депутатов.

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