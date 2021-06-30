Онлайн-репортаж 7-й сессии Запорожского горсовета. Видео

Сегодня, 30 июня, началась 7-я сессия Запорожского городского совета. В основной повестке дня 12 вопросов, кроме того предлагается включить 28 дополнительных.
11:00. Депутаты начинают собираться в зале.
11:32. Мэр Владимир Буряк объявляет регистрацию. В зале - 15 депутатов из 64.
Городской голова выходит к трибуне. Объясняет причину увольнения Анатолия Куртева с должности секретаря Запорожского горсовета.
«Я понимаю, что много людей думает, что это политическая расправа. Никакой политики в этом нет. Это требование закона о противодействии коррупции. Когда были выбраны заместители городского головы и секретарь, все эти люди заново проходили проверку НАПК. Все заместители прошли проверку, а по справке, котору было получено от НАПК, Анатолий Куртев проверку не прошел. Чтобы подкрепить юридическую сторону исполком подписал договор с Харьковской юридической академией, которая также дала свой вывод о том, что те различия, которые подал Анатолий Куртев, также являются недостоверными. Поэтому я выполнил свое обязательство перед законом и подписал распоряжение об увольнении секретаря горсовета. За партией «Слуга народа», как и договаривались, остается право на кандидатуру на пост секретаря горсовета», - говорит Владимир Буряк.
Расказывает о важных проектах, которые должны были рассмотреть сегодня во время заседания.
«В зале сегодня нет большинства депутатов, которые должны были решить эти проблемные вопросы. Если вы такие заполитизированные, то тогда бы проголосовали за эти вопросы. а потом обсуждали бы политику. Так вопросы не решаются. Сессия не правомочна. Я ее закрываю. Всего хорошего!»
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