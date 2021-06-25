Анатолия Куртева уволили с должности секретаря Запорожского горсовета. Документ

Анатолий Куртев уволен с должности секретаря Запорожского городского совета. Как сообщили в Запорожском горсовете, это связано с тем, что он не прошел специальную проверку, которую проходят все чиновники.
В частности, во время проверки было обнаружено, что он нарушил Закон Украины «О предотвращении коррупции» и подал неправдивые сведения в е-декларации.
Учитывая это, городской голова Владимир Буряк обратился в правоохранительные органы и уволил Анатолия Куртева с занимаемой должности.
- Это не политическое решение, я руководствуюсь исключительно законом. Должность секретаря городского совета, как я и обещал, сохраняется за представителем фракции партии «Слуга народа» в городском совете, которая сможет подать соответствующую кандидатуру на рассмотрение сессии 30 июня, - отметил Владимир Буряк.
Напомним, 23 апреля, во время 5-й сессии Запорожского горсовета, Геннадий Наумов, который досрочно сложил свои полномочия, был освобожден от должности секретаря Запорожского городского совета. Новым секретарем избрали Анатолия Куртева от фракции «Слуга народа».
В тот день было объявлено о переформатировании городского совета. Произошли изменения в составе заместителей городского головы.
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