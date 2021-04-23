Запорожские депутаты избрали нового секретаря горсовета

Сегодня, 23 апреля, во время 5-й сессии депутаты проголосовали за снятие Геннадия Наумова с должности секретаря Запорожского городского совета. Было проведено тайное голосование.
После принятия решения, народные избранники приступили к голосованию за нового кандидата на данную должность - Анатолия Куртева от фракции «Слуга народа». За его назначение проголосовали 53 депутата из 60.
Напомним, что сегодня городской голова Владимир Буряк с трибуны заявил о переформатировании городского совета. В повестку дня были включены проекты решений, касающиеся кадровых изменений. Также предлагается избраь новых заместителей мэра.
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