Запорожские депутаты избрали нового секретаря горсовета

РепортерUA 23 Апр 2021 - 16:38

Сегодня, 23 апреля, во время 5-й сессии депутаты проголосовали за снятие Геннадия Наумова с должности секретаря Запорожского городского совета. Было проведено тайное голосование.

После принятия решения, народные избранники приступили к голосованию за нового кандидата на данную должность - Анатолия Куртева от фракции «Слуга народа». За его назначение проголосовали 53 депутата из 60.

Напомним, что сегодня городской голова Владимир Буряк с трибуны заявил о переформатировании городского совета. В повестку дня были включены проекты решений, касающиеся кадровых изменений. Также предлагается избраь новых заместителей мэра.

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