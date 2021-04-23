«Перезагрузка»: опубликованы имена новых заместителей мэра Запорожья

Во время продолжения пленарного заседания 5-й сессии Запорожского городского совета восьмого созыва произошли кадровые изменения в руководстве исполнительных органов Запорожского городского совета, составе исполнительного комитета Запорожского городского совета.
В частности Геннадий Наумов, который досрочно сложил свои полномочия, был освобожден от должности секретаря Запорожского городского совета. Секретарем Запорожского городского совета избран Анатолий Куртев, который по должности вошел в состав исполнительного комитета Запорожского городского совета.
Произошли изменения в составе заместителей городского головы. Заместителями городского головы утвердили Андрея Пятницкого, Анатолия Васюка, Александра Константинова, Алексея Никифорова, Романа Тарана, Геннадия Наумова. Роман Омельянович остался на должности управляющего делами исполнительного комитета Запорожского городского совета, Виктор Гординский - заместителем городского головы и в составе исполнительного комитета Запорожского городского совета.
При этом в исполнительный комитет вошел Анатолий Васюк. В составе исполкома остался Андрей Пятницкий. Также в исполнительный комитет включили Алексея Диордиева. Анатолий Пустоваров и Валентина Малыш остались в составе исполнительного комитета Запорожского городского совета. Владимир Волобуев исключен из исполкома.
Депутаты утвердили изменения почти полным составом городского совета. Подводя итоги голосования, Владимир Буряк озвучил направления, за которые будут отвечать заместители городского головы.
- За вопросы жилищно-коммунального хозяйства будет отвечать Виктор Гординский, партия «Новая политика». Финансовые вопросы - Андрей Пятницкий (партия «Єднання»), медицина - Геннадий Наумов (партия «Єднання»), вопросы эффективной работы и развития коммунальных предприятий - Алексей Никифоров (партия «Єднання»), управляющий делами исполкома - Роман Омельянович (партия «Єднання»). Все партия «Єднання». Дороги и стратегическое развитие - Александр Константинов от «Европейской солидарности». Вопросы земли и коммунальной собственности Роман Таран ( «ОПЗЖ»). Образование - Анатолий Васюк (партия «Слуга народа»), а также секретарь городского совета Анатолий Куртев от «Слуги народа». Должности первого заместителя не будет, все заместители будут равными между собой, - отметил Владимир Буряк.
Подписывайтесь на аккаунты РепортерUA в социальных сетях: Instagram, Facebook, Telegram, Youtube.