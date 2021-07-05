Седьмую сессию Запорожского горсовета снова перенесли: распоряжение

Проведение седьмой сессии Запорожского горсовета снова перенесли. Сегодня на сайте мэрии появилось соответствующее распоряжение.
Седьмую сессию городского совета Запорожья собирались провести 9 июля, но теперь заседание сместили на 20 июля.
Напомним, в предыдущие два раза большинство депутатов не приходили на заседание из-за увольнения секретаря горсовета. Присутствовали только депутаты от фракции «Єднання». Таким образом, пять фракций горсовета решили бойкотировать проведение сессии, так как считают данное увольнение незаконным. В свою очередь, мэр Запорожья Владимир Буряк заявил, что уволил Анатолия Куртева из-за того, что он не прошел антикоррупционную спецпроверку в НАПК.
Отметим, что сегодня мэра города экстренно госпитализировали и провели операцию на сердце. Он находится на больничном.