Седьмую сессию Запорожского горсовета снова перенесли: распоряжение

РепортерUA 05 Июл 2021 - 16:05

Проведение седьмой сессии Запорожского горсовета снова перенесли. Сегодня на сайте мэрии появилось соответствующее распоряжение.

Седьмую сессию городского совета Запорожья собирались провести 9 июля, но теперь заседание сместили на 20 июля. 

Напомним, в предыдущие два раза большинство депутатов не приходили на заседание из-за увольнения секретаря горсовета. Присутствовали только депутаты от фракции «Єднання». Таким образом, пять фракций горсовета решили бойкотировать проведение сессии, так как считают данное увольнение незаконным. В свою очередь,  мэр Запорожья Владимир Буряк заявил, что уволил Анатолия Куртева из-за того, что он не прошел антикоррупционную спецпроверку в НАПК. 

Отметим, что сегодня мэра города экстренно госпитализировали и провели операцию на сердце. Он находится на больничном.

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