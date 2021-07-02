Завершилась, так и не начавшись: фоторепортаж из зала Запорожского городского совета

Сегодня, 2 июля, снова не удалось провести седьмое пленарное заседание Запорожского городского совета. В сессионном зале повторно собрались только депутаты одной фракции.
Как сообщает корреспондент РепортерUA, в зале зарегистрировались только 14 депутатов из 64. Остальные фракции не пришли на сессию, пока не решен вопрос с увольнением секретаря городского совета Анатолия Куртева.
В свою очередь, городской голова Владимир Буряк заявил, что подписал 25 июня распоряжение об увольнении секретаря в связи с не прохождением последним спецпроверки НАПК. Сам Куртев заявил, что подал письменные объяснения и НАПК якобы не предоставляло негативные результаты спецпроверки. Распоряжение об увольнении он попробует оспорить в суде.
Также городской голова проинформировал, что Запорожский окружный админсуд отказал в иске Анатолию Куртеву в его заявлении о возобновлении на работе и прекращение распоряжения об увольнении. И уже 1 июля вернул заявление в его руки. Сессионное заседание решили перенести. О дате проведения следующего будет сообщено позже.
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