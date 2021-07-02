В Запорожье снова не состоялась сессия горсовета

РепортерUA 02 Июл 2021 - 11:40

В Запорожье сегодня, 2 июля, должна была продолжиться 7-я сессия городского совета. В повестку дня планировалось включить те вопросы, которые не рассмотрели на предыдущем заседании.

Но начать заседание не удалось. В зале зарегистрировались только 14 депутатов из 64. Поэтому отсутствие кворума не позволило начать работу пленарного заседания. О дате проведения следующего заседания обещают сообщить позже. 

Напомним, 30 июня, также должна была состояться 7-я сессия городского совета. Но зарегистрировалось только 15 депутатов из 64 избранных в городской совет. После регистрации мэр вышел к трибуне и объяснил причину увольнения Анатолия Куртева с должности секретаря Запорожского горсовета. По его словам, он не прошел проверку в НАПК.

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