В Запорожье снова не состоялась сессия горсовета

В Запорожье сегодня, 2 июля, должна была продолжиться 7-я сессия городского совета. В повестку дня планировалось включить те вопросы, которые не рассмотрели на предыдущем заседании.
Но начать заседание не удалось. В зале зарегистрировались только 14 депутатов из 64. Поэтому отсутствие кворума не позволило начать работу пленарного заседания. О дате проведения следующего заседания обещают сообщить позже.
Напомним, 30 июня, также должна была состояться 7-я сессия городского совета. Но зарегистрировалось только 15 депутатов из 64 избранных в городской совет. После регистрации мэр вышел к трибуне и объяснил причину увольнения Анатолия Куртева с должности секретаря Запорожского горсовета. По его словам, он не прошел проверку в НАПК.