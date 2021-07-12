Запорожские депутаты созывают сессию горсовета на новую дату

РепортерUA 12 Июл 2021 - 14:07

Сессию Запорожского городского совета хотят провести 14 июля, а не 20 июля. Стоит отметить, что это первая сессия, которая созывается не распоряжением мэра, а большинством от состава депутатского корпуса.

О созыве сессии на своей странице в фейсбуке написал депутат от фракции Слуга народа Анатолий Куртев. Отмечается, что согласно ЗУ «О местном самоуправлении» депутаты имеют право созывать сессии по предложению не менее трети от общего числа депутатского корпуса. Решение о созыве сессии подписали 5 глав фракций.

Стоит отметить, что пока неизвестно, кто будет вести сессию. Так как мэр города Владимир Буряк все еще находится на больничном, а Анатолий Куртев пока не восстановлен в должности секретаря. Поэтому депутаты выберут уже на сессии председательствующего.

Напомним, в предыдущие два раза большинство депутатов не приходили на заседание из-за увольнения секретаря горсовета. Присутствовали только депутаты от фракции «Єднання». Таким образом, пять фракций горсовета решили бойкотировать проведение сессии, так как считают данное увольнение незаконным. В свою очередь, мэр Запорожья Владимир Буряк заявил, что уволил Анатолия Куртева из-за того, что он не прошел антикоррупционную спецпроверку в НАПК. 

Отметим, что мэра города экстренно госпитализировали и провели операцию на сердце. Он находится на больничном. Было опубликовано распоряжение о созыве сессии на 20 июля.

Подписывайтесь на аккаунты РепортерUA в социальных сетях: InstagramFacebookTelegramYoutubeTwitter.

public://uploads/photos/215847300_523693752305000_1709444953179278834_n.jpg
public://uploads/photos/215689488_523693685638340_6465982031700071910_n.jpg
public://uploads/photos/215641640_523693825638326_1611230330510158727_n.jpg
public://uploads/photos/216345459_523693782304997_2736965443485136246_n.jpg

public://uploads/photos/215887192_523693845638324_7668990832954750426_n.jpg
public://uploads/photos/215519832_523694492304926_5229752670789831161_n.jpg
Теги:
Читайте также:

Добавить комментарий

Если вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости Запорожья, Украины и мира. Репортер UA
﻿

Опрос

Вы планируете делать прививку от коронавируса?
Loading...