Запорожские депутаты созывают сессию горсовета на новую дату

Сессию Запорожского городского совета хотят провести 14 июля, а не 20 июля. Стоит отметить, что это первая сессия, которая созывается не распоряжением мэра, а большинством от состава депутатского корпуса.
О созыве сессии на своей странице в фейсбуке написал депутат от фракции Слуга народа Анатолий Куртев. Отмечается, что согласно ЗУ «О местном самоуправлении» депутаты имеют право созывать сессии по предложению не менее трети от общего числа депутатского корпуса. Решение о созыве сессии подписали 5 глав фракций.
Стоит отметить, что пока неизвестно, кто будет вести сессию. Так как мэр города Владимир Буряк все еще находится на больничном, а Анатолий Куртев пока не восстановлен в должности секретаря. Поэтому депутаты выберут уже на сессии председательствующего.
Отметим, что мэра города экстренно госпитализировали и провели операцию на сердце. Он находится на больничном. Было опубликовано распоряжение о созыве сессии на 20 июля.
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