В запорожской больнице скончалась женщина, пострадавшая во время взрыва

Сегодня, 31 января, около трех часов утра скончалась одна из пострадавших в результате взрыва в доме 28 января, которая находилась в Городской больнице экстренной и скорой медицинской помощи № 5, передает Суспільне.
По словам заведующего отделением термической травмы и реконструктивной хирургии Андрей Сеха, женщина поступила в больницу 28 января в крайне тяжелом состоянии. Ей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, численные ожоги тела более 80%, ожог верхних дыхательных путей и ожоговый шок.
Несмотря на попытки врачей, сегодня в 3:25 утра она умерла. Личность пострадавшей до сих пор не установили, полиция продолжает поиск ее родственников.
Как сообщал РепортерUA ранее, 28 января около четырех часов утра в жилом доме в Александровском районе Запорожья произошел взрыв бытового газа. В результате взрыва погибла 76-летняя жительница. Еще две женщины получили травмы разной степени тяжести, их доставили в медучреждения города.
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