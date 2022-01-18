В жутком ДТП в Запорожской области погибла супружеская пара. Фотофакт

На 487 км автодороги Одесса-Мелитополь-Новоазовск произошло жуткое ДТП. В результате столкновения двух автомобилей погибли супруги.
Как сообщили в пресс-службе ГУ НПУ в Запорожской области, авария произошла 18 января, около 8:30. В результате столкновения автомобилей ЗАЗ TF698P и SKODA от полученных телесных повреждений погибли 53-летний водитель ЗАЗа и его 45-летняя жена, которая находилась в салоне транспортного средства.
По предварительным данным, водитель ЗАЗа, двигавшийся в сторону пгт Приазовское, на скользкой дороге не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «SKODA». В результате ДТП, в первом автомобиле водитель и его пассажирка-жена получили смертельные телесные повреждения.
По факту ДТП со смертельным исходом, следователям возбуждено уголовное производство по ч.2 ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются все происшествия аварии.
Полиция обращается к свидетелям ДТП или водителям транспортных средств, имеющим видеозаписи, касающиеся указанного происшествия, с просьбой откликнуться и обратиться по телефону (098) 987-94-44 или 102.
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