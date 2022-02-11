В центре Запорожья водитель угнал «Волгу» и попал в ДТП, пытаясь уйти от полиции. Видео

В Запорожье вчера, 10 февраля, на пр. Соборном в районе Металлургов неизвестный водитель угнал автомобиль «Волге» и пытался уйти от погони полиции. В результате произошло ДТП.
Как сообщают в паблике its_zp, водитель «Волги» выезжал на проспект Соборный с проспекта Металлургов (со стороны ДК ЗАлК) и сначала врезался в BMW на перекрестке, а затем продолжил движение и на остановке снес столб с электронным табло, которое указывает время прибытия транспорта.
Момент ДТП на перекрестке сняли веб-камеры.
В полиции обещают предоставить комментарий по данному событию.
В областном центре экстренной медпомощи, в результате ДТП пострадал водитель «Волги». У него закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, раны лица, ушиб коленных суставов. Мужчину госпитализировали.
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