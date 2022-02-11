На трассе Донецк-Запорожье микроавтобус столкнулся с легковым авто: есть жертва. Фото

В Запорожском районе во время дорожной аварии погибла женщина – полиция устанавливает обстоятельства. ДТП случилось 11 февраля около 5:30 на 22 км автодороги Донецк-Запорожье.
Как сообщили в пресс-службе ГУ НПУ в Запорожской области, столкнулись микроавтобус «Фольксваген» и автомобиль ИЖ-2126. Пассажирка легкового автомобиля погибла от телесных повреждений. На месте ДТП сотрудники полиции собрали предварительную информацию об обстоятельствах аварии. Водитель автобуса 1970 года рождения при выезде из Вольнянска не предпочел в движении автомобиль марки «ИЖ-2126» и допустил с ним столкновение.
В результате пассажирка легкового авто - женщина 1972 года рождения от полученных травм погибла на месте. Водителя легкового автомобиля каретой скорой медицинской помощи доставили в Вольнянскую районную больницу. Установлено, что водитель Volkswagen трезв, во время аварии не пострадал.
Известно, что пассажиров в микроавтобусе не было. По факту ДТП начато расследование уголовного производства по ч.2 ст.286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины.
Водителю грозит наказание в виде лишения свободы сроком от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такового. Полиция обращается к свидетелям ДТП или водителям транспортных средств, имеющим видеозаписи, касающиеся указанного события с просьбой обратиться по телефонам: 098-987-94-44 или «102».
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