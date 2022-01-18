В Запорожье в машине скорой помощи умерла четырехмесячная девочка. Фото

В Запорожье в машине скорой помощи умерла четырехмесячная девочка. Мать надолго оставила ее на своего знакомого. Сейчас полиция разыскивает женщину.
Как сообщили в пресс-службе ГУ НПУ в Запорожской области, 17 января около 17 часов в отдел полиции №1 Запорожского райуправления поступило сообщение от медиков скорой помощи. Врачи заявили о смерти 4-месячной девочки, умершей во время проведения реанимационных мероприятий в карете скорой помощи.
Выяснилось, что мать надолго оставила девочку на своего знакомого, который и вызвал скорую. Ребенок находился в полных антисанитарных условиях с признаками ненадлежащего питания и несоблюдения элементарных гигиенических норм.
Правоохранители установили, что 29-летняя мать малышки ранее привлекалась к уголовной ответственности за незаконное хранение наркотических средств.
Открыто уголовное производство по ст. 166 (Злостное неисполнение обязанностей по уходу за ребенком или лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство) УК Украины.
Женщине, местонахождение которой сейчас устанавливается, грозит ограничение свободы сроком от двух до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.