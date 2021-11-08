В Запорожье ушел из жизни известный журналист Дмитрий Шилин

В Запорожье 7 ноября на 69-м году жизни скончался известный журналист Дмитрий Шилин, который более 40 лет проработал в местных газетах. О его смерти сообщили родные в соцсети фейсбук.
Дмитрий Шилин родился в Великой Знаменке. В 1980 году поехал в Запорожье, где работал журналистом в газетах «Комсомолец Запорожья», МИГ, «Индустриалка».
«За станом здоров'я останній рік в редакціі він зявлявся рідко, але працювати продовжував. Його душа лишилась в спогадах про малу батьківщину та надзвичайно глибоких текстах і замальовках, які він публікував в своїх книжках та на своїй сторінці в ФБ. Так писати вмів лише він... Спочивайте з миром, колего. Дуже сумно», - написала журналистка Ольга Кошкалда, проработавшая с Дмитрием Петровичем 10 лет в редакции «Индустриального Запорожья».
«Ушел прекрасный человек Дмитрий Шилин, просто потрясающий... Вот таким я его и запомню... с фотокамерой и всегда в поиске нового, интересного и скрытого от глаз обывателя... Таких Журналистов больше не будет...», - написал журналист Евгений Белый, который работал с Шилиным в Индустриалке.
Редакция РепортерUA выражает глубокие соболезнования родным и близким Дмитрия Шилина.