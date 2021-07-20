Сегодня пятая годовщина гибели журналиста Павла Шеремета

В этот день, 20 июля, в 2016 году в центре Киева подорвали автомобиль журналиста Павла Шеремета. В результате детонации самодельной взрывчатки мужчина погиб, пишет Укринформ.
Павел Шеремет родился в 1971 году в Минске. За свою журналистскую карьеру работал ведущим еженедельной аналитической программы «Проспект» Белорусского ТВ, главным редактором «Белорусской деловой газеты», заведующим белорусского бюро Общественного российского телевидения (ОРТ- впоследствии «Первый канал») и собственным корреспондентом ОРТ в Беларуси, специальным корреспондентом программ «Новости» и «Время» дирекции информационных программ ОРТ, шеф-редактором российской и зарубежной корреспондентской сети дирекции информационных программ ОРТ. Был ведущим еженедельной аналитической программы «Время».
Шеремет часто фигурировал в СМИ как представитель оппозиции режиму белорусского президента Лукашенко. В 2005 году журналист был инициатором создания информационно-аналитического сайта «Белорусский партизан». Во второй половине 2000-х годов Шеремет также упоминался в прессе в качестве руководителя издательства «Партизан», которое кроме его собственных книг выпустило, в частности, одну из книг российского оппозиционного политика Бориса Немцова.
В 2010 году Павла Шеремета лишили гражданства Беларуси. В качестве официальной причины в документах указывалась наличие у журналиста гражданства РФ, хотя, как отмечалось в прессе, белорусские законы не запрещали второе гражданство. С 2012 года жил в Украине. Последние годы работал в «Украинской правде», был ведущим на радио «Вести». Похоронили журналиста в Минске.
В июне 2017 года имя Павла Шеремета отчеканили на стене памяти в Вашингтонском музее журналистики и новостей «Ньюзеум», где ежегодно добавляются имена журналистов со всего мира, которые погибли из-за своей журналистской деятельности или при исполнении служебных обязанностей.
12 декабря 2019 года тогдашний министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о задержании и объявления подозрений врачу и волонтеру Юлии Кузьменко, медсестре парашютно-десантного батальона Яне Дугар и ветерану АТО Андрею Антоненко.
В сентябре 2020 года обвинительные акты по ним направлены в суд.
4 января были обнародованы аудиозаписи, на которых якобы должностные лица КГБ Беларуси обсуждают устранения политических оппонентов, в частности, Шеремета. Экссотрудник белорусского спецназа Игорь Макар, который передал украинской полиции аудиозаписи, 19 января дал показания в Киеве по делу об убийстве Шеремета.
Яну Дугар освободили из-под стражи в мае 2020 года. Позже, 11 августа того года, отпустили из-под стражи под круглосуточный домашний арест Кузьменко. В то же время Антоненко освободили из СИЗО под круглосуточный домашний арест только 30 апреля 2021 года.
29 июня 2021 Шевченковский районный суд Киева продлил на два месяца меру пресечения в виде домашнего ареста для обвиняемого по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко и действия обязанностей другой обвиняемой по этому делу - Яны Дугар.
Следующее заседание по делу назначено на 27 июля 2021 года.
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