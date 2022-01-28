В Запорожье произошел взрыв в жилом доме: один человек погиб, еще два пострадали. Фото. Видео

Сегодня, в 4 часа утра, в четырехэтажном доме по ул. И.Франко, 43 в Запорожье произошел взрыв. По предварительным данным, в квартире на втором этаже взорвался бытовой газ без последующего горения.
Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области, в результате взрыва погиб один человек, еще два пострадали. Спасатели эвакуировали из третьего подъезда 15 жильцов. В результате взрыва разрушены элементы несущих конструкций в пределах одного подъезда (предварительно разрушения на втором и третьем этажах, повреждено 7 квартир).
«Подразделениями ГСЧС бесперерывно проводятся поисковые работы относительно выявления возможных пострадавших. Также сотрудники ГСЧС разбирают завалы. Всего к ликвидации последствий ЧП привлечено 88 человек и 26 единиц техники ( в том числе от ГСЧС - 40 человек и 10 единиц техники, Нацполиция - 17 человек и 6 единиц техники, скорая помощь - 13 человек и 5 единиц техники, Запорожгаза - 6 человек и 2 единицы техники, коммунальные службы - 12 человек и 3 единицы техники)», - говорится в сообщении.
По информации секретаря горсовета Анатолия Куртева, эвакуировано 24 человека. Для них обсутроили пункты обогрева. Также на месте развернули оперативный пункт. Оставшиеся без крова люди будут временно переселены в отель на улице Сталеваров.
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