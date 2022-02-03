В Нигерии взорвалось нефтедобывающее судно

В Нигерии в среду, 2 февраля, произошел взрыв и пожар на нефтедобывающем плавучем объекте компании SEPCOL. Об этом сообщает Daily Trust.
Авария произошла на реке Эскравос в штате Дельта. На плавучем объекте находились 10 человек. Инцидент вызвал панику среди рабочих, обслуживающих другие нефтяные объекты поблизости.
Первыми на помощь пришли рыболовные суда, но интенсивность огня не позволила им приблизиться к месту пожара. Компания не сообщает о количестве пострадавших, начато расследование причин взрыва и возгорания.
Видео можно посмотреть по ссылке.
Подписывайтесь на аккаунты РепортерUA в социальных сетях: Instagram, Facebook, Telegram, Youtube, Twitter.