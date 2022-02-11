Жильцы запорожского дома, в котором взорвался газ: Нам ничего не обещают. Фото

У запорожцев, оставшихся без крова после взрыва в доме по улице Франка, 43, нет ясного понимания, когда они смогут вернуться в свои квартиры. Люди продолжают приходить на место происшествия и доставать свои вещи из-под завалов. Делают они это в сопровождении спасателей.
Напомним, что из-за взрыва на втором этаже в 10-й квартиры полностью разрушены 7 квартир 2-го подъезда. На месте погибла 75-летняя женщина, в больнице скончалась 35-летняя хозяйка квартиры, в которой и взорвался газ.
Люди все еще не могут оправиться от трагедии, изменившей их жизнь. Светлана Леонова жила над 10-й квартирой, в которой произошел взрыв, – в 13-й квартире. Расстроенная и смущенная, женщина почти каждый день приезжает в свой дом, чтобы подняться со спасателями в разрушенное жилье и собрать оставшиеся целые вещи. На днях в квартире она нашла своего питомца, которого считала погибшим – белую крысу. Животному, которое пряталось под завалами, удалось выжить.
- Моя квартира полностью разрушена, от нее ничего не осталось (женщина плачет). Власти пока ничего не обещают, сказали, что только назначены комиссии. Пока я живу у брата, но потом перееду в хостел, который выделил город (ул. Сталеваров, 8). Вы же сами понимаете, как жить в одной квартире всем… это трудно. Материальную помощь нам все еще не дали, хоть и обещали. Говорили, что дадут по 28 тыс., но пока никто ничего не дал, - рассказала Светлана.
По словам женщины, 1 млн 400 тыс. грн предполагалось выделить из госбюджета для восстановления дома.
- Но что значит миллион на все эти квартиры, которые разрушены? Это капля в море. Они больше дают на озеленение парков. Сейчас мы вывозим, что осталось, но это какие-то мелочи. А так все разрушено. Мы не можем даже ничего забрать. Там кухня и все остальное в негодности…, - Светлана плачет и рассказывает. - Я здесь была одна, когда взрыв произошел. Сын живет и работает в тюрьме в Бердянске. Он военный. Сейчас вот отпустили его на несколько дней за свой счет, чтобы помог мне.
Светлана Леонова рассказывает, что от взрыва она временно потеряла слух и ориентацию в пространстве. У женщины был сильный стресс и признаки контузии. Здоровье восстановилось, но шок от случившегося не прошел. Женщина не подозревает, когда и при каких обстоятельствах она сможет вернуться в свое жилье.
- Конечно мы ждем свои квартиры, но нам сказали, что ближайший год-два, а то даже и три будут продолжаться восстановительные работы. Идут комиссии. Мы ничего не решаем и ничего не знаем. Главное, чтобы они восстановили.
2-й подъезд полностью разрушен, как и семь квартир в нем. Но в квартиры в других подъездах уже вернулись люди. Там уже есть свет, вода и отопление. В понедельник обещают провести обследование вентиляции и запустить газ.
Возле 2-го подъезда ежедневно дежурит полиция и аварийно-спасательная служба «Кобра».
- Изначально поступил вызов, и наша спасательная группа приехала на этот вызов. Наши ребята помогали укреплять строения, выносить вещи, разбирать завалы. Эпицентр был на 2-м этаже и четыре квартиры превратились в одну. Все стены, мебель – все было хаотично разбросано. Одна женщина была под завалами, девушка в больнице. Всех эвакуировали, людям помогали выйти из квартиры. Мы на днях укрепляли конструкции деревянными рамами там, где был нависший потолок, пол провалился. Кроме квартир пострадала с другой стороны стоматология. Это все укрепили для произведения следственных действий. Только теперь потихоньку люди вывозят свои вещи. Те квартиры, которые больше всего пострадали – это 2-3 этажи во втором подъезде, - рассказал Антон Скворцов – газоспасатель 3-го отделения специализированной аварийной спасательной службы «Кобра».
Спасатели сопровождают жильцов в их разрушенные квартиры для того, чтобы те смогли вынести целые вещи. До обеда «кобровцы» закрывают подъезд на ключ, во избежание опасности.
- Мы не разрешаем заходить без нашего сопровождения жильцов, поскольку все очень хлипко и жидко, все «плавает», потому только в сопровождении спасателей люди могут сейчас выносить свои вещи, - говорит спасатель.
В аварийно-спасательной службе отметили, что второй подъезд дома отключен от энергоснабжения. Серьезно пострадало около 7-ми квартир. И, как уже отмечалось выше, пока неизвестно, когда дом будет полностью восстановлен.
В общежитии, где выделили комнаты пострадавшим от взрыва, живет одна женщина. Остальные жители разрушенного дома пока переехали к родственникам.
Людмилу Прохорову дочь два дня назад привезла из больницы. У женщины хронические заболевания. Она в отчаянии по поводу материальных потерь. Понятия не имеет, как вернет все, что было в квартире, ведь на пенсию не разгуляешься.
- В тот вечер четверга, накануне взрыва я посмотрела телевизор, сделала свои медицинские процедуры, выпила снотворные таблетки и легла спать в начале первого. А где-то в 4 утра или начале пятого я проснулась. Но не от взрыва, а от того, что задыхалась. По всей видимости, я уже успела надышаться газом, потому что по состоянию была, как пьяная. Я встала с постели, не смогла включить свет и побежала в другую комнату. Из-за упавшего серванта, не смогла пройти, увидела другие разрушения и подумала, что это землетрясение. В чем была, накинула куртку и побежала к выходу, потому что когда землетрясение, нужно выйти. Открываю входную дверь и вижу, что нет лестницы – она полностью разрушилась. Я, в панике, возвращаюсь в квартиру, микроволновка и мебель валяются на полу. Я вижу дыру во внешней стене на кухне, а так вся улица, как на ладони – деревья, дома, небо… Я стала кричать «спасите-помогите!». На мой крик откликнулись спасатели и спустили меня по пожарной лестнице. Из спасательной машины я уже звонила дочке, - вспоминает Людмила Прохорова.
По ее словам, она 4 раза в году лежит в больнице, чтобы восстановить здоровье. А теперь просто не знает, как и за какие средства будет продолжать лечение.
- На днях я зашла в свою квартиру и там все напоминает бомбежку. Война прошла и вам не передать, насколько все разрушено (плачет). Это годами наживалось. На трех работах работала, чтобы иметь жилье и мебель. Как могу я – одинокая пенсионерка – инвалид, я еле хожу… как я могу сделать ремонт в квартире? Купить мебель. За что? - Собственно, пока этот вопрос остается открытым.
По словам жильцов, в 10-й квартире, где произошел взрыв, жила 35-летняя женщина, которая скончалась в больнице от полученных травм. Говорят, что она нередко злоупотребляла алкоголем и, в свое время, отбывала срок за избиение собственной сестры. Также погибшая была лишена родительских прав относительно 15-летней дочери. Но, никто из жильцов не обращался в полицию по поводу ее поведения и не писал жалобы.
Отметим, что достоверная причина взрыва в квартире пока неизвестна. По одной из версий жительница 10-й квартиры забыла еду на газовой плите и уснула, горелка погасла, но газ продолжал выходить, наполняя помещение.
К сожалению, от подобных трагедий не застрахован никто. Но каждый из нас должен помнить, что в некоторых случаях предотвратить трагедии возможно – главное, вовремя реагировать, в том числе и на то, кто живет по соседству.
Подписывайтесь на аккаунты РепортерUA в социальных сетях: Instagram, Facebook, Telegram, Youtube, Twitter.