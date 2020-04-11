Модульный городок вместо квартиры: фоторепортаж с места обрушившегося дома в Запорожье

Сегодня, 11 апреля, в Запорожье по улице Павлокичкасской, 4 произошло обрушение первого этажа жилого трехэтажного дома. Об этом РепортерUA сообщал ранее.
Корреспондент РепортерUA побывал на месте происшествия и пообщался с жильцами. В случившемся они винят «Запорожремсервис», куда в течение последних семи месяцев обращались в связи с аварийным состоянием канализации.
Как сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Запорожской области, спасатели эвакуировали около 15 человек, остальные жильцы дома вышли самостоятельно. Сотрудники слубы оградили здание и контролируют местность. Сотруники газовой службы перекрыли газоснабжение для предотвращения взрыва. Причина разрушения устанавливается.
Ситуацию уже прокомментировали на сайте городского совета. Отмечается, что на место выехали представители руководства города и профильных служб.
«На данный момент можно сообщить, что на первом этаже было разрушено перекрытие между первым этажом и подвалом. Первый этаж в этом доме нежилой. Однако в результате разрушения перекрытия пострадали стойки в доме, были повреждены балки на 2 этаже. Поэтому жители 2 и 3 этажа покинули дом», - говорится в сообщении.
Сообщается также, что в поврежденной части дома проживали шесть семей. На данный момент департамент по управлению жилищно-коммунальным хозяйством городского совета решает вопросы с отселением семей в модульный городок. План дальнейших действий относительно указанного дома будет составлен после определения причин аварии, изучения состояния дома после аварии.
В то же время жильцы этого дома отмечают, что им уже сообщили о том, что в модульный городок собираются отселять жителей только одного подъезда. Остальным придется оставаться в своих квартирах, что запорожцев очень беспокоит.
Ситуацию также прокомментировали в главном управлении Нацполиции Запорожской области. В пресс-службе отметили, что по факту происшествия открыто уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 367 УКУ (служебная халатность).
Сейчас правоохранители устанавливают круг лиц, которые допустили аварию в жилом доме. Ведется расследование.