Жильцы обвиняют «Запорожремсервис» в обрушении дома. Фото. Видео

В Запорожье произошло ЧП на улице Павлокичкасской, в доме под № 4 – обрушился подвал.
На данный момент на месте работают сотрудники ГУ ГСЧС в Запорожской области, Нацполиции и «Кобры», также прибыли чиновники Запорожского городского совета, а также директор компании «Запорожремсервис».
- У нас произошла ситуация, обвал перекрытия первого этажа, по вине «Запорожремсервиса», их просили заменить каналиизацию в течении семи месяцев, эта вся канализация текла в этот промежуток времени с 24 квартир. Есть письмо с их ответом, что они отказываются это делать, постоянные обращения в 15-80, - говорят жители дома.
По словам корреспондента РепортерUA, в доме проживает около 30 человек, сейчас все покинули свои квартиры. Одна из женщин вынуждена была своими силами помогать онкобольному мужу спуститься на улицу, так как боялись за их жизни.
Сейчас на месте решается вопрос службами и чиновниками, что делать с жильцами дома: о переселении на время работ или же о перекрытии первого этажа.
Жителей пускают по одному человеку в свои квартиры, чтобы они могли забрать свои вещи. Ожидается автобус, в котором их перевезут в модульный городок для переселенцев.
Совсем скоро появится фоторепортаж с места событий.