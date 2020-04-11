На Кичкасе рушится дом: жильцы в панике покидают квартиры. Видео

Сегодня, 11 апреля, на улице Павлокичкасской, 4 в Запорожье обрушился пол в подвале многоквартирного дома. Об этом сообщают РепортерUA очевидцы ЧП.
Утром жильцы почувствовали небольшие толчки:
- Мне показалось, что это землетрясение, - говорит жительница дома. - Мы сразу выбежали на улицу.
Местные вызвали группу спасателей. Как оказалось, что в подвале начал рушится пол. Дом наклонило. Все жители квартир вышли на улицу.
Ожидайте подробности в ближайшее время. Корреспондент РепортерUA отправился на место.