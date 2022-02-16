В Запорожье во время пожара погибли отец и ребенок. Фото

РепортерUA 16 Фев 2022 - 10:12

В Вознесеновском районе Запорожья вчера, 15 февраля, произошел пожар на территории дачного кооператива «Запорожсталь-1». В результате пожара погиб 29-летний мужчина и 7-летний ребенок.

Как сообщили в пресс-службе в ГСЧС Украины в Запорожской области, 15 февраля в 18:10 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре на территории в Вознесеновском районе города. Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что горит жилой дом на общей площади 50 кв. м.

Во время тушения пожара бойцы ГСЧС обнаружили тело 7-летнего мальчика и 29-летнего хозяина дома. Как выяснилось в ходе предварительного расследования, мать ребенка вышла в магазин. Когда вернулась, то дом уже пылал. Сложность тушения заключалась в том, что к моменту прибытия подразделений ГСЧС огонь охватил все здание и произошло разрушение кровли.

В 18:38 пожарные локализовали возгорание, а в 18:55 полностью ликвидировали и провели разбор и проливку конструкций для предотвращения повторного возгорания. Причина пожара устанавливается. По факту происшествия соответствующие органы проводят расследование.

От ГУ ГСЧС привлекалось 4 единицы техники и 18 человек личного состава.

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