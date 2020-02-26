В Запорожье жители разрушающегося дома по бульвару Шевченко бьют тревогу. Фото

Депутатской комиссии и департаменту ЖКХ Запорожского горсовета поручили разобраться с ситуацией, которая сложилась в доме по бул. Шевченко, 42, который в 2018 году начал трещать по швам. Об этом сегодня, 26 февраля, шла речь во время сессионного заседания.
На сессии с обращением к депутатам выступили жители города. Они заявили, что на данный момент идет ремонт в квартире № 37, а также части нежилого помещения, а именно в магазине на первом этаже, несмотря на то, что никаких разрешительных документов на проведение ремонта от соответствующих служб не поступало.
«В сентябре 2018 года наш дом начал рушиться. Согласно выводов лаборатории, наш дом не подлежит эксплуатации. В 2019 году в квартире № 37 начались ремонтные работы. Исполкомом в октябре 2019 года не предоставлялись разрешительные документы на проведение работ. Никакие разрешительные документы с ноября 2019 года по сегодняшний день по нашему дому не предоставлялись. Никаких действий. Все сводится ктому, что собственник квартиры отсутсвует. Жители переживают за свою жизнь из-за проведения ремонтных работ в квартире № 37 и в магазине, который находится на первом этаже. Мы обращаемся к депутатам с требованием взять под свой контроль ситуацию, которая сложилась с нашим домом. Наша цель – приостановка любых строительных работ, поскольку это несет реальные риски для дальнейшего разрушения дома», – говорится в обращении.
Напомним, в 2018 году в Запорожье на бульваре Шевченко начал проседать трехэтажный жилой дом. Жители забили тревогу: трещины в стенах расширялись не по дням, а по часам. К происшествию привлекли все коммунальные службы, и на некоторое время разрушение удалось приостановить.
По словам жителей дома, вину за разрушение службы перекладывают друг на друга: «Водоканал» – на «Теплосеть», «Теплосеть» – на управляющую компанию «Запорожремсервис» и все вместе – на владельца магазина. О компенсации речи пока не было. Говорят в целом, что будет капитальный ремонт.
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