В запорожском суде продолжилось заседание по делу Евгения Анисимова. Документы

Сегодня, 30 июня, в Шевченковском районном суде Запорожья продолжилось судебное заседание по делу Евгения Анисимова. Рассмотрение проводится коллегией судей в составе: Галущенко Ю.А., Зарютина П,В, Дмитрюк О.В.
Адвокат Евгения Анисимова подал на рассмотрение коллегии судей заявление о необходимости исключить из судебного процесса представителей одного из потерпевших.
Полный текст документа:
Отметим, что на предыдущем заседании, которое состоялось 21 июня, суд принял ходатайство стороны защиты об исключении представителей потерпевшего, однако формально его не рассмотрел.
Полный текст документа:
Напомним, что сторона защиты не раз заявляла, что данное уголовное дело является фальсификацией с целью шантажа.