В запорожском суде продолжилось заседание по делу Евгения Анисимова. Документы

РепортерUA 30 Июн 2022 - 17:03

Сегодня, 30 июня, в Шевченковском районном суде Запорожья продолжилось судебное заседание по делу Евгения Анисимова. Рассмотрение проводится коллегией судей в составе: Галущенко Ю.А., Зарютина П,В, Дмитрюк О.В.

Адвокат Евгения Анисимова подал на рассмотрение коллегии судей заявление о необходимости исключить из судебного процесса представителей одного из потерпевших.

Полный текст документа:

Отметим, что на предыдущем заседании, которое состоялось 21 июня, суд принял ходатайство стороны защиты об исключении представителей потерпевшего, однако формально его не рассмотрел.

Полный текст документа:

Напомним, что сторона защиты не раз заявляла, что данное уголовное дело является фальсификацией с целью шантажа.

public://uploads/photos/screenshot_136_0.png
public://uploads/photos/screenshot_137_0.png
public://uploads/photos/screenshot_124_2_1.png
public://uploads/photos/screenshot_125_2_1.png
Теги:
Читайте также:

Добавить комментарий

Если вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости Запорожья, Украины и мира. Репортер UA

Опрос

Вы сделали прививку от коронавируса?
Loading...